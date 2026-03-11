أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الاربعاء 11-3-2026

شهدت أسواق محافظة أسوان اليوم الاربعاء 11-3-2026 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة، وسط إقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية من الأسواق الشعبية والميادين الرئيسية.

أسعار الخضراوات اليوم بأسوان

- الطماطم 15 جنيها للكيلو.

- خيار بلدي 30 جنيها للكيلو

- باذنجان أسود 10 جنيهات للكيلو.

- باذنجان أبيض حشو 30 جنيها للكيلو.

- بطاطس 12.5 جنيه للكيلو.

- بصل أحمر 15 جنيهًا للكيلو.

- بصل أبيض 10 جنيهات للكيلو.

- فلفل حشو بلدي 30 جنيهًا للكيلو.

- فلفل ألوان 100 جنيه للكيلو.

- جزر 30 جنيها.

- كوسة حشو 20 جنيهًا للكيلو.

- سبانخ 15 جنيها للكيلو.

- شطة 20 جنيها للكيلو.

- كرنبه 40 جنيها.

- ليمون 40 جنيهًا للكيلو.

- بانجر 30 جنيها للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم فى أسوان:

- الفراولة 30 جنيهاً للكيلو.

- برتقال بصرة 20 جنيهًا للكيلو.

- برتقال يوسفى 20 جنيها للكيلو.

- جوافة 25 جنيهًا للكيلو.

- موز 30 جنيها للكيلو.

- تفاح 60 جنيهًا للكيلو.