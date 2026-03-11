قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلطنة عمان تعلن إصابة خزانات الوقود في ميناء صلالة بمسيرة
رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك
انتصار السيسي تكرم مي زين الدين تقديرًا لدورها في تمكين ذوي الإعاقة ودعم الرياضة البارالمبية
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 19 مسؤولاً وكياناً إيرانياً
موعد مباراة أرسنال وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا
الشحات مبروك يعلن مفاجأة بشأن أحمد العوضي.. والأرصاد توضح حالة الجو اليوم.. أخبار التوك شو
نجل الرئيس الإيراني: المرشد الجديد "آمن وسليم"
"محتاس" في الدوري وسقط في الكأس.. هل يواجه النادي الأهلي موسم صفري؟
سويسرا تغلق سفارتها في إيران وتسحب سفيرها لدى طهران
تعديل حدود الدخل الشهري والدعم النقدي للمواطنين المستفيدين بسكن لكل المصريين
الوزراء: الموافقة على تمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول للمترو
رغم ترحيب ترامب .. إيران تستبعد إمكانية المشاركة في كأس العالم
محافظات

رئيس مدينة سفاجا يكرم 100 من حفظة القرآن الكريم

ابراهيم جادالله

شهد اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، احتفالية تكريم 100 طفل من حفظة القرآن الكريم التي أقيمت بمسجد الخلفاء الراشدين بالكيلو 5 بالمدينة، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والدينية وأولياء الأمور، في إطار دعم الأنشطة الدينية والمجتمعية التي تسهم في تنمية الوعي وترسيخ القيم الأخلاقية لدى النشء، وفي إطار توجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي محافظ البحر الأحمر بالاهتمام بالفعاليات التي تعزز القيم الدينية وتدعم بناء جيل واعٍ ومتمسك بتعاليم دينه.

وجاءت الاحتفالية بتنظيم جمعية الخلفاء الراشدين لتنمية المجتمع بسفاجا بالتنسيق مع مكتب نور الإيمان، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالفخر والاعتزاز، حيث تم تكريم الأطفال الذين أتموا حفظ أجزاء من القرآن الكريم، تقديرًا لجهودهم وتحفيزًا لهم على مواصلة التفوق والتمسك بالقيم الدينية السمحة.

وشهدت الفعالية حضور فضيلة الشيخ محمد أبو القاسم، مدير إدارة أوقاف سفاجا، والأستاذ محمود خليفة، مدير إدارة الشؤون الاجتماعية بسفاجا، والشيخ بدري بغدادي، مدير إدارة أوقاف سفاجا الأسبق، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والدينية وأولياء الأمور وأهالي المدينة الذين شاركوا أبناءهم فرحة التكريم.

وخلال الاحتفالية، أعرب اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، مؤكدًا أهمية دعم حفظة القرآن الكريم وتشجيع النشء على التمسك بالقيم الدينية والأخلاقية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في بناء شخصية متوازنة تجمع بين العلم والدين.

من جانبهم، أكد منظمو الاحتفالية حرص الجمعية على الاستمرار في تنفيذ الأنشطة الدينية والثقافية التي تستهدف تنمية روح الانتماء لدى الشباب، حيث أُقيمت الفعالية برعاية مصطفى الطيري، رئيس مجلس إدارة جمعية الخلفاء الراشدين لتنمية المجتمع بسفاجا، وبمشاركة الشيخ منصور جامع، أمين صندوق الجمعية ورئيس مجلس إدارة مكتب نور الإيمان بسفاجا، وسورية حامد، سكرتيرة الجمعية.

وفي ختام الاحتفالية، تم توزيع شهادات التقدير والهدايا على الأطفال المكرمين وسط أجواء من البهجة، مع التأكيد على استمرار تنظيم مثل هذه المبادرات التي تسهم في دعم حفظة القرآن الكريم وترسيخ القيم الإيجابية داخل المجتمع.

البحر الاحمر اخبار البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر الغردقة

