رياضة

الأهلي والزمالك وبتروجت يمثلون مصر في بطولة أفريقيا للطائرة برواندا

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة
عبدالله هشام

أعلن الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة قائمة الأندية المشاركة في بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة للرجال 2026، والتي تستضيفها مدينة كيجالي عاصمة رواندا خلال الفترة من 20 أبريل حتى 3 مايو 2026، بمشاركة 28 فريقًا يمثلون نخبة الأندية في القارة السمراء.

وشهدت القائمة حضورًا قويًا للأندية المصرية، حيث يشارك كل من الأهلي والزمالك وبتروجت، في ظل طموحات كبيرة لمواصلة الهيمنة المصرية على البطولات القارية للكرة الطائرة.

وتضم البطولة كوكبة من الأندية البارزة في القارة، من بينها فرق من الكاميرون وكينيا وليبيا والمغرب وتونس ونيجيريا ورواندا وأوغندا وزيمبابوي وإثيوبيا وكوت ديفوار والرأس الأخضر، ما يعكس قوة المنافسة المنتظرة في النسخة المقبلة من البطولة.
قائمة الفرق المشاركة في البطولة:
AS INJS – كوت ديفوار
Cameroon Sports Volleyball – الكاميرون
Litto Team Volleyball – الكاميرون
Port Autonome de Douala – الكاميرون
Atletico Clube do Mindelo – الرأس الأخضر


الأهلي– مصر
الزمالك – مصر
بتروجت – مصر
Wolaitta Dicha Sports Club – إثيوبيا
Mugher Cement Factory – إثيوبيا
AS FAG – غينيا
General Service Unit – كينيا
Kenya Ports Authority – كينيا
Equity Bank Volleyball Club – كينيا
Ittihad Sports Club – ليبيا
Swehly Volleyball Club – ليبيا
أهلي طرابلس – ليبيا
اتحاد مصراتة – ليبيا
Faith Union Sport – المغرب
Nigeria Customs Service – نيجيريا
Police Volleyball Club – رواندا
Kepler Volleyball Club – رواندا
Armeé Patriotique Rwandaise – رواندا
Moulidia Sportive de Salem – تونس
Sport-S Volleyball Club – أوغندا
Nemo Stars Volleyball Club – أوغندا
Kampala Capital City Authority – أوغندا
Black Rhinos Volleyball Club – زيمبابوي


ومن المتوقع أن تشهد البطولة منافسات قوية بين الأندية المشاركة، خاصة في ظل سعي كبار القارة، وفي مقدمتهم الأهلي والزمالك، إلى حصد اللقب القاري وإضافة إنجاز جديد لسجل الكرة الطائرة الأفريقية.

بطولة أفريقيا كرة الطائرة الأهلي الزمالك بتروجت

