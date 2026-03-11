كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن وجود اللاعب المصري حمزة عبدالكريم ضمن قائمة برشلونة في مواجهة ديبورتيفو لاكورونيا.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"حمزة عبد الكريم ضمن قائمة برشلونة في مواجهة ديبورتيفو لاكورونيا في نصف نهائي كأس إسبانيا للشباب غدًا".



وتقام المباراة على ملعب مدينة جوان جامبر الرياضية.

وبدأ حمزة عبد الكريم مباراة فريق شباب برشلونة الماضية، أمام هويسكا بشكل أساسي، حيث شارك لأول مرة مع البرسا بعد نهاية استخراج كافة أوراقه وتصريح العمل من أجل اللعب في إسبانيا.

وظهر عبد الكريم بمستوى مميز في المباراة بعدما سجل أول أهدافه، وحصل أيضا على ركلة جزاء.

وانتقل عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة، في يناير الماضي، على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء في الصيف المقبل.