قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات
دوي صافرات الإنذار وسط إسرائيل وفي القدس والضفة الغربية بعد موجة صواريخ إيرانية
روسيا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لوقف الحرب على إيران
رحيل قارئ شطورة.. وفاة الشيخ عبدالبديع عباس بعد 70 عاما في خدمة القرآن بسوهاج
خالد الجندي: الرأي الآخر ليس خطرًا.. وسليمان علمنا أن الرزق الحقيقي هو التوفيق للعمل الصالح
1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟
الصحة العالمية: 18 هجوما على مرافق صحية في إيران منذ بدء الحرب
لا زيادة في أسعار الأدوية الوضع الحالي لا يستدعي .. رئيس هيئة الدواء يكشف التفاصيل
الكنيسة تودع الراهب القمص حنانيا الأورشليمي.. والبابا تواضروس ينعاه
علامات ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.. هل ظهرت بالأمس؟
الزراعة: تحصين 16691 كلب حر وتعقيم 1672 ضمن حملة مكافحة السعار
الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

حمزة عبد الكريم ضمن قائمة برشلونة في مواجهة ديبورتيفو لاكورونيا

علا محمد

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن وجود اللاعب المصري حمزة عبدالكريم ضمن قائمة برشلونة في مواجهة ديبورتيفو لاكورونيا.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"حمزة عبد الكريم ضمن قائمة برشلونة في مواجهة ديبورتيفو لاكورونيا في نصف نهائي كأس إسبانيا للشباب غدًا".


وتقام المباراة على ملعب مدينة جوان جامبر الرياضية.

وبدأ حمزة عبد الكريم مباراة فريق شباب برشلونة الماضية، أمام هويسكا بشكل أساسي، حيث شارك لأول مرة مع البرسا بعد نهاية استخراج كافة أوراقه وتصريح العمل من أجل اللعب في إسبانيا.

وظهر عبد الكريم بمستوى مميز في المباراة بعدما سجل أول أهدافه، وحصل أيضا على ركلة جزاء.

وانتقل عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة، في يناير الماضي، على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء في الصيف المقبل.

