متحدث الصحة: الأمراض النادرة مسجلة عالميًا عددها يقترب من 7000 نوع

أكد حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مفهوم الأمراض النادرة يرتبط بعدد المصابين بها مقارنة بالأمراض الأخرى، موضحًا أن الندرة لا تعني بالضرورة شدة المرض أو خطورته، وإنما تعني أن المرض يصيب أعدادًا قليلة من الأشخاص مقارنة بالأمراض الشائعة.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية منة فاروق مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك أمراضًا تصيب أعدادًا كبيرة من الناس مثل الإنفلونزا، بينما توجد أمراض أخرى تصيب أعدادًا محدودة للغاية، وهو ما يضعها ضمن فئة الأمراض النادرة.

وأوضح عبد الغفار أن عدد الأمراض النادرة المسجلة عالميًا يقترب من 7000 نوع مختلف، ما يعني أن العدد الإجمالي للمصابين بها قد يكون كبيرًا رغم أن كل مرض منها يصيب عددًا محدودًا من الأشخاص.

وتابع أن التقديرات تشير إلى وجود نحو 300 مليون شخص حول العالم يعانون من الأمراض النادرة، وهو رقم كبير يعكس حجم التحدي الصحي المرتبط بهذا النوع من الأمراض.

وأشار إلى أن هناك أمثلة متعددة للأمراض النادرة، من بينها ضمور العضلات وعدد من الاعتلالات المرتبطة بالشبكية وأمراض التمثيل الغذائي، لافتًا إلى أن الندرة هنا مرتبطة بكون المرض قد يصيب شخصًا واحدًا من بين كل 100 ألف أو حتى من بين كل مليون شخص.

وأكد أن تعدد أنواع هذه الأمراض يجعل العدد الإجمالي للمصابين بها حول العالم مرتفعًا رغم أن كل مرض منها يصيب فئة محدودة من الناس.

