الحكومة: زيادة في حجم الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية والأساسية
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد النازحين المسجلين في لبنان إلى أكثر من 800 ألف نازح
جيش الاحتلال: أخطأنا بعدم التحذير مسبقًا من نية حزب الله تنفيذ عمليات إطلاق نار واسعة الليلة الماضية
أنقذ الأهلي.. تداعيات سقوط الزمالك أمام انبي في ليلة الخميس
أمين سر اقتصادية الشيوخ: لابد من زيادة معدلات الصناعة في مصر وحجم التصدير
إسرائيل تستهدف موقعًا نوويًا إيرانيًا في مجمع بارشين
في يوم الكلى العالمي.. نصائح ذهبية لحماية كليتك من الأمراض
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية بمياه الخليج
ابنة عبد الله الرويشد تحتفل بخطبتها للفنان الكويتي محمد صفر.. شاهد
مقتل قيادي كبير في القوات الجوفضائية بالحرس الثوري
ترامب يبحث تقييد صادرات النفط الأمريكية
أحمد هشام: غلق كلي لشارع 26 يوليو بسبب أعمال مونوريل «وادي النيل – 6 أكتوبر».. ويوضح المسارات البديلة|فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الغربية يشهد تكريم حفظة القرآن في مسابقة قرية التلاوة بـ حنون

الغربية أحمد علي

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم الفائزين في مسابقة «قرية التلاوة» بقرية حنون بمركز زفتى، التي نظمتها مؤسسة صناع الخير للتنمية، بحضور الكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وسفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي وأمين عام المؤسسة، والكابتن أحمد حسن عميد لاعبي العالم وكابتن منتخب مصر السابق، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية.

دعم تضامن الاجتماعي بالغربية 

وأعرب محافظ الغربية عن سعادته بمشاركة أهالي القرية هذه المناسبة، مؤكدًا أن تكريم حفظة القرآن يعكس القيم الأصيلة للمجتمع المصري، وأن مصر كانت ولا تزال مهد التلاوة وموطن كبار القرّاء في العالم الإسلامي. كما شدد على أن دعم حفظة كتاب الله يمثل استثمارًا حقيقيًا في بناء الإنسان وغرس القيم والأخلاق في نفوس النشء، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مؤسسة صناع الخير في نشر ثقافة حفظ القرآن الكريم وتعزيز العمل المجتمعي.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل مؤسسة صناع الخير دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا

بالصور

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

فيديو

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

كريم فهمي

اللجان بتستفزني.. كريم فهمي يتحدث عن علاقته بـ ياسمين عبدالعزيز والنجوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

