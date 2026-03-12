محافظ الغربية يشهد تكريم حفظة القرآن في مسابقة قرية التلاوة بـ حنون

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم الفائزين في مسابقة «قرية التلاوة» بقرية حنون بمركز زفتى، التي نظمتها مؤسسة صناع الخير للتنمية، بحضور الكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وسفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي وأمين عام المؤسسة، والكابتن أحمد حسن عميد لاعبي العالم وكابتن منتخب مصر السابق، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية.

دعم تضامن الاجتماعي بالغربية

وأعرب محافظ الغربية عن سعادته بمشاركة أهالي القرية هذه المناسبة، مؤكدًا أن تكريم حفظة القرآن يعكس القيم الأصيلة للمجتمع المصري، وأن مصر كانت ولا تزال مهد التلاوة وموطن كبار القرّاء في العالم الإسلامي. كما شدد على أن دعم حفظة كتاب الله يمثل استثمارًا حقيقيًا في بناء الإنسان وغرس القيم والأخلاق في نفوس النشء، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مؤسسة صناع الخير في نشر ثقافة حفظ القرآن الكريم وتعزيز العمل المجتمعي.