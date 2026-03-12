كامل الوزير: لا زيادات في تذاكر النقل الجماعي رغم الأوضاع الإقليمية | فيديو

أكد كامل الوزير، وزير النقل، أنه لن تكون هناك أي زيادات في أسعار تذاكر وسائل النقل الجماعي التابعة للوزارة، وعلى رأسها مترو الأنفاق والقطارات، بسبب التطورات الإقليمية أو الحروب الدائرة في المنطقة.

وأوضح الوزير خلال كلمته في المنتدى الثقافي الأول للحزب تحت عنوان: «حالة النقاش حول تداعيات الحرب في المنطقة.. قراءة استراتيجية»، أن الدولة حريصة على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشددًا على أن وزارة النقل تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على استقرار أسعار خدمات النقل الجماعي التي يعتمد عليها ملايين المواطنين يوميًا.

وأشار إلى أن الحكومة تتعامل مع التحديات الاقتصادية والتضخم من خلال التوسع في الاستثمارات والمشروعات الكبرى في قطاع النقل، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات وزيادة العوائد الاقتصادية للقطاع دون اللجوء إلى رفع أسعار التذاكر.