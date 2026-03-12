بعد الحرب ضد إيران.. نتنياهو وترامب يناقشان مستقبل البشرية

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعلاقته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل حملة القصف الأمريكية الإسرائيلية المستمرة على إيران، قائلاً إن إسرائيل تعمل أيضاً على بناء شراكات إقليمية جديدة خلال الحرب.

وقال نتنياهو خلال مؤتمره الصحفي: "لقد أنشأنا تحالفاً فريداً من نوعه مع الولايات المتحدة - تحالفاً مع صديقنا العظيم، صديقي الشخصي، الرئيس ترامب. نتحدث بشكل شبه يومي. نتحدث بحرية، ونتبادل الأفكار والنصائح، ونتخذ القرارات معاً".

وأضاف أنه تحدث مع ترامب قبل قليل، وقال له ترامب: "علاقتنا أقوى بمئة مرة من أي علاقة سابقة بين رئيس أمريكي ورئيس وزراء إسرائيلي. نحن لا نفكر فقط في بلدينا، أو في هذا الجيل فقط. نحن نفكر في الأجيال القادمة - في مستقبل البشرية".

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تسعى أيضاً إلى فتح آفاق دبلوماسية جديدة في المنطقة.

وأضاف، دون الخوض في التفاصيل: "في هذه الأيام، أعمل أنا وفريقي على بناء تحالفات إضافية مع دول المنطقة، تحالفات كانت قبل أسابيع قليلة تبدو ضرباً من الخيال".