مسلسل درش الحلقة 23 .. مصطفى شعبان يخطط للتخلص من المعلم سلخة

عرضت قناة On الفضائية، الحلقة 23 من مسلسل درش للفنان مصطفى شعبان، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني 2026.

وخلال أحداث مسلسل درش الحلقة 23، استعان درش «مصطفى شعبان» بأحد أعوان المعلم سلخة الذي يجسد شخصيته وليد فواز، للتخلص منه بعدما قام بخطفه واحتجازه مع زوجته حسنة «سهر الصايغ».

واتفق معه على التواصل مع الشرطة وإبلاغهم بمكان المخدرات في الجبل داخل بورسعيد، للقبض على سلخة متلبسًا والتخلص منه.

كما شهدت الحلقة محاولة عصام توفيق (حنضل) الإصلاح بين غادة طلعت (شطة) وجيهان قمري (نعناعة)، حتى توافق الأخيرة على زواجهما، فيما قررت شطة إعادة حق حنضل واسترداد المحل له بعد أن سيطر عليه أبناء رياض الخولي (المعلم كرامة).

وشهدت الحلقة أيضًا اتفاق نضال الشافعي (بكر) وجيهان خليل (تهاني) ضد كلٍ من محمد علي رزق (هلال) وهاجر الشرنوبي (فرح)، حيث اتفق بكر مع زوجته على افتعال مشكلة مع زوجة هلال، حتى يعلم المعلم كرامة بما حدث ويعبروا عن اعتراضهم على توزيع المحلات.

مواعيد عرض مسلسل درش

ويعرض مسلسل درش، عبر قناة on الفضائية، في تمام الساعة 11:00 مساء، والإعادة 6:30 صباحا؛ كما يعرض عبر قناة on دراما الساعة 8:30 مساء، والإعادة 5:15 صباحا، 9:00 صباحا، 1:00 ظهرا.

برومو مسلسل درش

طرحت منصة watch it برومو مسلسل درش للفنان مصطفى شعبان المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وخلال البرومو، ظهر مصطفى شعبان صاحب محل محل عطارة يحمل اسم «درش» ثم يتم عرض مشاهد خاطفة ومشوقة من الأحداث، ويتساءل مصطفى شعبان عن أصل شخصيته الحقيقية قائلا: «هو أنا درش ولا جورج ولا عماد ولا مين بالظبط».

مسلسل درش

مسلسل "درش" يُعرض في 30 حلقة، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، وطارق النهري، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم لقاء الخميسي وداليا مصطفى وميرهان حسين، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

أحدث أعمال مصطفى شعبان

وكان أحدث أعمال مصطفى شعبان، هو مسلسل حكيم باشا، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

مسلسل حكيم باشا لـ مصطفى شعبان، شارك في بطولته، كل من: (رياض الخولي، سلوى خطاب، سهر الصايغ، منذر رياحنة، وأخرون) وتأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين.

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث يقدم الفنان مصطفى شعبان اللون الدرامي الصعيدي لأول مرة من خلال هذا العمل، الذي سيكون من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين.