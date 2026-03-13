أخبار أسوان.. جولات ميدانية لمتابعة المشروعات الجارية وتطبيق التعريفة الجديدة وجهود بيطرية وحماية للطفل

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق : 12/3/2026 أحداث متوعة .

تفقد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع الرياضى، والذى يتمثل فى إنشاء ملاعب البادل بالمنطقة المواجهة لحديقة مدكور أبو العز، والمطلة على صفحة نهر النيل الخالد، حيث سيقوم بالتنفيذ مديرية الإسكان بالمحافظة خلال شهر بدءاً من الأول لشهر أبريل، ليتم افتتاح المشروع فى مايو القادم.



محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء 3 ملاعب بادل على ضفاف النيل

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ميدانياً الجهود التى تم بذلها خلال الفترة الماضية لتنفيذ مشروع تطوير المداخل والمخارج المؤدية إلى معبد فيله والمرسى السياحى الخاص به ، والذى يأتى فى خطوة نوعية تستهدف الإرتقاء بالمشهد الحضارى لأحد أهم المزارات السياحية فى مصر والعالم .



محافظ أسوان يتابع مشروع تطوير مداخل ومخارج معبد فيله

التقى المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بوفد أعضاء فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، برئاسة الدكتورة هدى مصطفى، لبحث أوجه التعاون المشترك لخدمة أبناء المجتمع الأسوانى.



محافظ أسوان يلتقى بوفد فرع المجلس القومى للمرأة

جهود متنوعة

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق الكامل مع إدارات المواقف والمرور للمتابعة الميدانية داخل مواقف سيارات السرفيس الداخلية والخارجية ، وكذلك محطات الوقود للتأكد من إنتظام العمل وعدم وجود أى تجاوزات فى تطبيق التعريفة الجديدة.

محافظ أسوان: لا تهاون مع أى مُخالفة بشأن تطبيق التعريفة الجديدة

أكد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، مواصلة الدعم الكامل لمديرية الطب البيطري لتعزيز جهود الوقاية والرعاية البيطرية بجميع أنحاء المحافظة، وهو ما جاء ضمن نتائج جهود أجهزة المديرية المبذولة خلال شهر فبراير الماضي.



بيطري أسوان: تحصين 42 ألف حيوان و20 ألف طائر خلال فبراير الماضي

عقد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، اجتماعاً مع اللجنة المشرفة على منتدى وبرلمان الطفل بالمحافظة برئاسة عادل عبده عبد العاطى، مدير وحدة حماية الطفل، وذلك فى ضوء التعاون المثمر بين محافظة أسوان والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وذلك فى إطار دعم الدولة لحقوق الطفل وتعزيز مشاركته فى القضايا المجتمعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.



المحافظ يوجه بمشاركة أعضاء برلمان الطفل الأسوانى في جلسة المجلس التنفيذى القادم

