المحافظ يوجه بمشاركة أعضاء برلمان الطفل الأسوانى في جلسة المجلس التنفيذى القادم

عقد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، اجتماعاً مع اللجنة المشرفة على منتدى وبرلمان الطفل بالمحافظة برئاسة عادل عبده عبد العاطى، مدير وحدة حماية الطفل، وذلك فى ضوء التعاون المثمر بين محافظة أسوان والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وذلك فى إطار دعم الدولة لحقوق الطفل وتعزيز مشاركته فى القضايا المجتمعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاء الاجتماع بحضور ممثلي مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى، إلى جانب هيئة قصور الثقافة والمنطقة الأزهرية، وذلك لمتابعة آليات دعم مشاركة الأطفال فى مختلف القضايا التى تمس حياتهم، وترسيخ قيم المواطنة وتعزيز روح الولاء والانتماء لديهم.

وخلال الاجتماع، وجه المهندس عمرو لاشين باختيار 6 أعضاء من برلمان الطفل للمشاركة فى جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة المقبلة بهدف التحاور المباشر معهم والاستماع إلى رؤيتهم ومقترحاتهم حول القضايا المجتمعية، فى خطوة تعكس إيمان المحافظة بأهمية إشراك الأطفال فى صنع الرأى والتعبير عن تطلعاته.

كما كلف محافظ أسوان بإشراك أعضاء البرلمان فى فعاليات مبادرة “أسوان بشبابها أجمل”، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لـ 18 طفلا وطفلة لعدد من المؤسسات التعليمية والجامعية والأكاديمية والخدمية بالمحافظة، تشمل جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والمعهد العالى للخدمة الاجتماعية، ومديرية التضامن الاجتماعى، ووحدة التحول الرقمى بديوان عام المحافظة بهدف تعريفهم بما تمتلكه هذه المؤسسات من إمكانات علمية وخدمية، وتنمية وعيهم بدور مؤسسات الدولة فى دعم المجتمع.

وشهد الاجتماع استعراض مخرجات ونتائج منتدى وبرلمان الطفل الذى تم إطلاقه فى 17 فبراير الماضى، والذى يستهدف بناء وتنمية قدرات الأطفال وصقل مهاراتهم القيادية لإعداد جيل واعٍ قادر على تحمل المسئولية فى المستقبل، وقد تم اختيار الأعضاء من خلال الترشيح والاقتراع المباشر بين الأطفال أنفسهم بما يعزز قيم الديمقراطية والمشاركة المجتمعية.

وتقوم اللجنة المشرفة بالتنسيق لمشاركة أعضاء برلمان الطفل فى المعسكرات والملتقيات والمؤتمرات المشتركة مع المحافظات الأخرى بما يسهم فى تبادل الخبرات والمهارات، ومناقشة القضايا المختلفة المتعلقة بالطفولة بما يدعم بناء جيل واعٍ ومشارك بفاعلية فى مسيرة التنمية باعتبار أن صوت الطفل يشارك فى صناعة المستقبل.

هذا ويضم برلمان الطفل الأسوانى كلا من مصطفى خالد على، رئيس البرلمان، وأمير زياد أحمد، وكيل المجلس، ورضوى محمد شعبان، مقرر لجنة التعليم، وروان عبد الهادى إبراهيم، مقرر لجنة الصحة والبيئة، وسلمى عبد السلام عبد الهادى، مقرر لجنة الرقمنة والتكنولوجيا، وميرال على عبد الخالق، مقرر اللجنة الاجتماعية والحماية.