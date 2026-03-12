قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تبدأ من 300 جنيه.. أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات والمنافذ
الاحتلال يسقط التهم الموجهة ضد جنود إسرائيليين متهمين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني
أحمد عصام فرحات: التأمل في نعمة الطعام دعوة قرآنية لشكر الله
القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل
ليلة متوترة في الأردن.. اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية وسقوط حطام في الزرقاء
وزير الخارجية يبحث مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط خفض التصعيد وتعزيز التعاون الاقتصادي
مسلسل مولانا.. نور علي تقلب حياة زوجة جابر
بيطري أسوان: تحصين 42 ألف حيوان و20 ألف طائر خلال فبراير الماضي
وزيرا خارجية مصر والصين يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطورات التصعيد الإقليمي
وزير الطاقة الهندي: وضع الطاقة بالبلاد مُستقر ولم يتأثر بإغلاق مضيق هرمز
حسام حسن يستقر على ضم قطة للمنتخب بعد تألقه مع بيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المحافظ يوجه بمشاركة أعضاء برلمان الطفل الأسوانى في جلسة المجلس التنفيذى القادم

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

عقد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، اجتماعاً مع اللجنة المشرفة على منتدى وبرلمان الطفل بالمحافظة برئاسة عادل عبده عبد العاطى، مدير وحدة حماية الطفل، وذلك فى ضوء التعاون المثمر بين محافظة أسوان والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وذلك فى إطار دعم الدولة لحقوق الطفل وتعزيز مشاركته فى القضايا المجتمعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاء الاجتماع بحضور ممثلي مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى، إلى جانب هيئة قصور الثقافة والمنطقة الأزهرية، وذلك لمتابعة آليات دعم مشاركة الأطفال فى مختلف القضايا التى تمس حياتهم، وترسيخ قيم المواطنة وتعزيز روح الولاء والانتماء لديهم.

وخلال الاجتماع، وجه المهندس عمرو لاشين باختيار 6 أعضاء من برلمان الطفل للمشاركة فى جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة المقبلة بهدف التحاور المباشر معهم والاستماع إلى رؤيتهم ومقترحاتهم حول القضايا المجتمعية، فى خطوة تعكس إيمان المحافظة بأهمية إشراك الأطفال فى صنع الرأى والتعبير عن تطلعاته.

كما كلف محافظ أسوان بإشراك أعضاء البرلمان فى فعاليات مبادرة “أسوان بشبابها أجمل”، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لـ 18 طفلا وطفلة لعدد من المؤسسات التعليمية والجامعية والأكاديمية والخدمية بالمحافظة، تشمل جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والمعهد العالى للخدمة الاجتماعية، ومديرية التضامن الاجتماعى، ووحدة التحول الرقمى بديوان عام المحافظة بهدف تعريفهم بما تمتلكه هذه المؤسسات من إمكانات علمية وخدمية، وتنمية وعيهم بدور مؤسسات الدولة فى دعم المجتمع.

وشهد الاجتماع استعراض مخرجات ونتائج منتدى وبرلمان الطفل الذى تم إطلاقه فى 17 فبراير الماضى، والذى يستهدف بناء وتنمية قدرات الأطفال وصقل مهاراتهم القيادية لإعداد جيل واعٍ قادر على تحمل المسئولية فى المستقبل، وقد تم اختيار الأعضاء من خلال الترشيح والاقتراع المباشر بين الأطفال أنفسهم بما يعزز قيم الديمقراطية والمشاركة المجتمعية.

وتقوم اللجنة المشرفة بالتنسيق لمشاركة أعضاء برلمان الطفل فى المعسكرات والملتقيات والمؤتمرات المشتركة مع المحافظات الأخرى بما يسهم فى تبادل الخبرات والمهارات، ومناقشة القضايا المختلفة المتعلقة بالطفولة بما يدعم بناء جيل واعٍ ومشارك بفاعلية فى مسيرة التنمية باعتبار أن صوت الطفل يشارك فى صناعة المستقبل.

هذا ويضم برلمان الطفل الأسوانى كلا من مصطفى خالد على، رئيس البرلمان، وأمير زياد أحمد، وكيل المجلس، ورضوى محمد شعبان، مقرر لجنة التعليم، وروان عبد الهادى إبراهيم، مقرر لجنة الصحة والبيئة، وسلمى عبد السلام عبد الهادى، مقرر لجنة الرقمنة والتكنولوجيا، وميرال على عبد الخالق، مقرر اللجنة الاجتماعية والحماية.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

أحمد عبد القادر

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع تطبيق التعريفة الجديدة للنقل في المواقف على مدار اليوم الثالث

ارشيفية

عرض شقيق فنانة شابة على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

المتهم

ماتت فى المستشفى.. القبض على سائق سيارة نقل دهـ.س سيدة بالمرج

بالصور

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

فيديو

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد