بعثة الزمالك تتجه إلى الكونغو استعدادا لمواجهة أوتوهو في الكونفدرالية

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي الزمالك مطار القاهرة الدولي متجهة إلى برازافيل عاصمة الكونغو، استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام فريق أوتوهو في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها غدا السبت.

استعدادات مكثفة قبل السفر

وجاء سفر بعثة الزمالك بعد فترة من الاستعدادات المكثفة التي خاضها الفريق في القاهرة، حيث حرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بالشكل الأمثل قبل هذه المواجهة المهمة في مشوار الفريق بالبطولة القارية. وشهدت التدريبات الأخيرة تركيزًا كبيرًا على الجوانب التكتيكية، بالإضافة إلى علاج بعض الأخطاء التي ظهرت في المباريات الماضية.

راحة قصيرة قبل الرحلة

وكان الجهاز الفني للفريق قد منح اللاعبين راحة قصيرة قبل السفر إلى الكونغو، من أجل التقاط الأنفاس واستعادة التركيز قبل خوض رحلة السفر الطويلة، خاصة أن المباراة تقام خارج الديار وفي أجواء أفريقية تحتاج إلى جاهزية كاملة من جميع عناصر الفريق.

مران مرتقب على ملعب المباراة

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مرانه الرئيسي في الكونغو على ملعب المباراة قبل اللقاء المرتقب، وذلك من أجل التعود على أرضية الملعب والأجواء المحيطة بالمواجهة. ويسعى الجهاز الفني إلى استغلال هذا المران لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيل والخطة التي سيخوض بها المباراة.

طموح الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية

ويأمل الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية خلال لقاء الذهاب خارج ملعبه، تسهل من مهمته قبل مواجهة الإياب في القاهرة. ويطمح الفريق الأبيض إلى مواصلة مشواره بقوة في بطولة الكونفدرالية والمنافسة على اللقب، في ظل رغبة اللاعبين والجهاز الفني في إسعاد جماهير النادي وإضافة بطولة قارية جديدة إلى خزائن القلعة البيضاء.