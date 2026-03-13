قبل عيد الفطر المبارك.. طريقة تخليل الفسيخ في البيت

أيام قليلة و يحل عيد الفطر المبارك ومع حلول هذه المناسبة يحرص الكثير على تناول الفسيخ فهو من أشهر أكلات العيد.



قدمت الشيف نونا، على قناة بانوراما فود، طريقة تخليل الفسيخ، فيما يلي…

مقادير تخليل الفسيخ

٤سمك بوري

٢ملعقة كبيرة خل

٢كوب كركم

كوب شطة

٢كوب ملح

طريقة تحضير تخليل الفسيخ

نغسل السمك ثم نصفيه ونجففه جيداً من كل الجهات ومن عند الخياشيم والفم ثم في بولة نضع الملح والكركم والشطة ونخلطهم جيداً ثم نضع السمك ونتبله جيداً "ندخل التتبيلة في الفم والخياشيم" ثم نضيف الخل ونقلب ثم نتبل السمك من الخارج "عكس اتجاه القشر" ثم نلفه بسترتش وأكياس ثلاجة جيداً ونلفه بالسلوتب ونتركه لمدة ٣٠ يوم بعيداً عن الشمس ونقلبه كل ٣ أو ٤ أيام حتى تمام التخليل ويقدم.

نصائح لنجاح تخليل الفسيخ :

- يجب أن يكون السمك طازج وليس بائت ولا مجمد

- يجب أن يكون السمك به لمعة

- يجب أن يكون السمك جاف تماماً من أي ماء

- يجب أن يكون لون الخياشيم أحمر

- يجب تقليل الملح