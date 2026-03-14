جامعة عين شمس تنظم ورشة عمل عن تقنية النبضات الرنينية الحيوية الخضراء

حسام الفقي

تنظم جامعة عين شمس أولى ورش العمل العلمية المتخصصة بعنوان:
تقنية النبضات الرنينية الحيوية الخضراء للكشف ومكافحة الآفات الزراعية وعلاج المسببات المرضية البكتيريةBio-Resonance Pulses (BRP)

وذلك يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 ، بقاعة MPU – الدور الأرضي – مبنى IHub بجامعة عين شمس.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن توطين الصناعات والتقنيات الحديثة حيث تم تأسيس وإنشاء شركة المعرفة التطبيقية المصرية للبحوث والخدمات (MAKERS) كشركة مساهمة مصرية تابعة لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للاستثمار في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

وفي هذا الإطار، وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبتنسيق وتنظيم الدكتورة نيفين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع الابتكار والتدريب.

تهدف هذه  الورشة إلى التعريف بأحدث التطبيقات العلمية لهذه التقنية الواعدة وإبراز دورها في دعم البحث العلمي التطبيقي في المجالات الزراعية والطبية من خلال التعريف بتقنية BRP وتطبيقاتها البحثية والعملية، و تشجيع إجراء أبحاث علمية قابلة للتطبيق باستخدام هذه التكنولوجيا ، و دعم نشر مخرجات البحث العلمي دوليًا ، إلى جانب تعزيز الإنتاج العلمي التطبيقي ورفع التنافسية البحثية للجامعة.

تستهدف الورشة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا ، وطلاب السنوات قبل التخرج.
فى كليات الطب والصيدلة و العلوم و الزراعة و الهندسة.

ويشارك في تقديم الورشة نخبة من الخبراء والمتخصصين، من بينهم اللواء المهندس  أحمد أمين مخترع تقنية الكشف وعضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة MAKERS ، و اللواء الطبيب محمد صلاح
استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد والمناظير، ورئيس أقسام الباطنة والجهاز الهضمي بمستشفى المعادي العسكري، حيث يتناول الشق الطبي والتطبيقي الصحي للتكنولوجيا ، و الأستاذ الدكتور صلاح جميل خبير الإدارة المتكاملة للآفات و الدكتورة  نيفين العيسوي رئيس القطاع التجاري والمشروعات بشركة MAKERS

ويُتاح الاشتراك مجانًا للفئات المستهدفة، على أن يتم التسجيل المسبق للراغبين في المشاركة من خلال الرابط الإلكتروني التالى  المخصص للتسجيل.
uSzwqcA69https://forms.gle/swtiwAoL

