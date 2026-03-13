شيخ فن التكفيت لـ «باب رزق»: «يا صايم قوم افطر على الكحكة أم سكر» كانت فرحة طفولتنا

عرض الإعلامي يسري الفخراني، مقدم برنامج «باب رزق» المذاع على قناة «dmc»، حلقة خاصة عن الحرف اليدوية مع كبار الصنّاع، للحديث عن ذكرياتهم في شهر رمضان.

وقال الأسطى محسن، كبير أسطوات الخيامية، إنه رغم أنه من مواليد منطقة العباسية، فإنه عاش أغلب حياته في منطقة الدرب الأحمر، حيث مكان عمله.

ذكريات رمضان

وقال الأسطى حسين، شيخ صنعة التكفيت، إنه في رمضان كان يقف مع الأطفال أمام جامع أصلان، وكانوا ينظرون إلى المسجد وهم ينتظرون أذان المغرب.

وأضاف: «مع لحظة أذان المغرب كنا نجري في الحواري ونقول: (يا صايم قوم افطر على الكحكة أم سكر، يا صايم رمضان يا عابد ربك)، ونظل نردد تلك الجمل في الحواري».

فن التكفيت

والتكفيت هو فن تراثي عريق لزخرفة المعادن، يعتمد على حفر نقوش دقيقة على النحاس، ثم ملء هذه الفراغات بخيوط من معادن أغلى مثل الذهب أو الفضة، باستخدام مطرقة وأقلام نقش فولاذية.