صدام مغربي في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية

تسعي 4 فرق عربية لتخطي ربع نهائي بطولة الكونفدرالية بجانب الزمالك والمصري من مصر قبل إنطلاق جولة الذهاب غدا.



يشهد دور الثمانية أيضا مواجهة مغربية بين أولمبيك آسفي، الذي يشارك في المسابقة للمرة الأولى، وضيفه الوداد البيضاوي، بعد غد الأحد.

وقدم آسفي في الكونفيدرالية أداء مغايرا تماما عن دوري المحترفين المغربي هذا الموسم، حيث يقبع الفريق في ذيل ترتيب المسابقة المحلية برصيد 7 نقاط من 12 مباراة، ليصبح مهددا بالهبوط للدرجة الأدنى، على عكس ظهوره في الكونفيدرالية، التي يشارك فيها للمرة الأولى.

وصعد آسفي لدور الثمانية بالمسابقة القارية، بعدما احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى، التي ضمت اتحاد الجزائر ودجوليبا المالي وسان بيدرو الإيفواري، حيث حصل على 13 نقطة، بعد تحقيقه 4 انتصارات وتعادلا وحيد، مقابل خسارة واحدة.



أما الوداد، الذي يحتل المركز الثاني بترتيب الدوري المغربي حاليا، فتأهل لمرحلة خروج المغلوب في الكونفيدرالية، عقب تصدره ترتيب المجموعة الثانية، التي ضمت مانيما يونيون الكونغولي الديمقراطي وعزام يونايتد التنزاني، ونيروبي يونايتد الكيني.

وحصد الوداد 15 نقطة، بعدما حقق 5 انتصارات وتلقى خسارة وحيدة، ويأمل الفريق في المضي قدما بالبطولة، التي يراها تعويضا لجماهيره عن فشله في بلوغ دوري أبطال أفريقيا للنسخة الثانية على التوالي.



وستكون مهمة اتحاد الجزائر محفوفة بالمخاطر، حينما يحل ضيفا على مانيما يونيون، بعد غد، حيث يخشى الفريق العاصمي من مفاجآت نظيره الكونغولي الديمقراطي.

وكان اتحاد الجزائر توج بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية موسم 2022 / 2023، حيث يطمح لتكرار هذا الإنجاز مجددا في تلك النسخة، بينما يشارك مانيما يونيون أيضا في الأدوار الإقصائية لمسابقة قارية للأندية لأول مرة في تاريخه.



وجاء صعود اتحاد الجزائر لدور الثمانية، بعد تصدره ترتيب المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة، حيث حقق 4 انتصارات وتعادلين، علما بأنه الفريق الوحيد الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم في مرحلة المجموعات.



في المقابل، احتل مانيما يونيون المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، حيث حقق 4 انتصارات مقابل خسارتين.