رغم الصراع الإسرائيلي الإيراني.. عيار 18 يسجل 6411 جنيها اليوم

استقر سعر أوسط عيار ذهب في مستهل تعاملات له اليوم السبت الموافق 14-3-2026 داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لأوسط عيار ذهب

الذهب في الصاغة

شهد سعر المشغولات الذهبية ثباتًا مع أول تعاملات له اليوم داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم

وتجتاح أسواق الذهب حالة من الترقب في بداية تداولات اليوم بعد استمرار تداعيات أحداث منطقة الشرق الأوسط في ظل الصراع الإسرائيلي الإيراني .

الذهب أمس

وفقد سعر جرام الذهب 20 جنيهًا في المتوسط من قيمته بمختلف الأعيرة الذهبية بالتوازي مع التهديدات الإيرانية وتجدد الصراع الإسرائيلي في جنوب لبنان.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب نحو 7480 جنيهًا.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8548 جنيهًا للشراء و8491 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7836 جنيهًا 7784 جنيًها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 7480 جنيهًا للشراء و7430 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6411 جنيهًا للشراء و 6368 جنيهات للبيع .

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 59.84 ألف جنيه للشراء و59.44 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 5088 دولارا للشراء و5087 دولارا للبيع.

الذهب في السوق العالمي

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية بنحو 3 دولارات لتسجل مستوى 5180 دولارًا، مع اتجاه المستثمرين إلى الذهب للتحوط من المخاطر الجيوسياسية، رغم استمرار التداولات دون مستوى 5200 دولار للأوقية.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، ما أبقى الطلب على الأصول الآمنة مرتفعًا. كما ساهم تراجع الزخم في عمليات شراء الدولار الأمريكي في تقديم دعم إضافي لأسعار الذهب، وإن ظلت مكاسبه محدودة.

في المقابل، حدّت المخاوف المتعلقة بعودة الضغوط التضخمية من اتساع مكاسب الذهب، إذ تراجعت توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يعزز قوة الدولار ويضغط على المعدن النفيس.