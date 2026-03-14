عبد النور: استراتيجية السيارات فرصة لمصر لتصبح مصنعًا إقليميًا

تحدث منير فخري عبد النور وزير السياحة والصناعة الأسبق، عن مشروعه الطموح في قطاع الصناعة والذي يتمثل في استراتيجية السيارات، مؤكّدًا أن مصر تمتلك الفرصة لتصبح المصنع الأول للسيارات في شرق أفريقيا وأفريقيا بأكملها.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار": «مشروع درسناه بتعمق وأعتقد لسه قدامنا الفرصة إن مصر تكون مصنع السيارات الأول اللي يسيطر على سوق شرق أفريقيا وأفريقيا كلها».

وتابع، أنه استفاد كثيرًا من خبرات فؤاد سراج الدين، مشيرًا إلى أن الأخير كان سياسيًا بمعنى الكلمة، وتعلم منه الصبر والتعامل مع النظام السياسي رغم تعرضه للاعتقال تسع مرات.

وقال: «كان حكاي وكان بيحكي تجاربه وعلاقاته بالمجتمع السياسي، تعلمت منه كتير أوي»، مؤكدًا، أن هذه الخبرات شكلت له قاعدة قوية لفهم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه أي رجل أعمال أو سياسي في مصر.

وأشار وزير السياحة والصناعة الأسبق إلى أنه ما زال يحمل أملًا في مستقبل حزب الوفد، شريطة أن يسير القانون بعدل ويستبعد كل من حُكم عليه في قضايا. ووصف رحلته الشخصية بأنها مزيج من النجاحات والتحديات.

وقال: «تقول إيه عن رحلتي؟ بديعة، بكل حلوها ومرها، أنا رجل راضي وسعيد».

وختم حديثه مؤكدًا أن الطموح الحقيقي لا يتحقق إلا بمواجهة التحديات والمنافسة اليومية: «الطموح يجب أن يُواجه بتحدي ومقاومة سواء من ظروف الحياة أو المنافس».