عمر الغنيمي: مصر تدير الأزمات بحكمة والشعب يقف صفا واحدا خلف قيادته

قال النائب الدكتور عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، إن العالم يمر حاليًا بمرحلة دقيقة ومعقدة، تتشابك فيها الصراعات وتتسارع الأحداث بما يهدد استقرار العديد من مناطق العالم، ويترك آثارًا مباشرة على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، ويزيد من تكلفة النقل والتأمين، مما انعكس على حركة التجارة الدولية وارتفاع معدلات التضخم في عدد من الدول.

وأكد الغنيمي، في تصريح صحفي له اليوم، أن مصر أثبتت مرة أخرى قدرتها على إدارة الأزمات بحكمة وثبات، مشددًا على أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعاملت مع هذه التحديات برؤية استراتيجية ومسؤولية وطنية، من خلال تحركات دبلوماسية نشطة للحد من التصعيد والحفاظ على استقرار المنطقة، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات استباقية لضمان أمن الاقتصاد الوطني وتوفير احتياجات الدولة من الطاقة والسلع الاستراتيجية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الأزمات الكبرى، تكشف قوة الدولة ومرونة شعوبها، وأن الشعب المصري أثبت عبر تاريخه الطويل قدرته على الصمود والتكاتف، والوقوف خلف الدولة وقيادتها في كل الظروف للحفاظ على استقرار الوطن ومكتسباته.

وشدد نائب الاسكندرية، على أن دور الأحزاب والقوى السياسية الوطنية يزداد أهمية في مثل هذه الظروف، حيث تمتد مسؤوليتها إلى دعم الدولة والحفاظ على وحدة الصف الوطني، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، والعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز التكاتف الوطني وحماية مشروع الدولة المصرية.

واختتم الدكتور عمر الغنيمي حديثه، بالتأكيد على ثقة الدولة وشعبها في القدرة على تجاوز هذه المرحلة كما تجاوزت غيرها من الأزمات، مؤكدًا التزامه ودور القوى الوطنية في دعم مصر وتعزيز استقرارها والعمل من أجل مستقبل أفضل لمواطنيها.