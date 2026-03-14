الاتحاد يُعيد فتح ملف عقوبات نهائى كأس الأمم الأفريقية 2025

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فتح ملف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 من جديد.

وكتب الناقد الرياضي محمد الجزار عبر حسابه علي فيسبوك "صحيفة المنتخب المغربية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يقبل استئناف المغرب ضد العقوبات المفروضة في نهائي كأس أفريقيا أمام السنغال، ويقرر إعادة فتح الملف مع تحديد موعد جديد لجلسة استماع أمام لجنة الانضباط.

وكان الاتحاد الأفريقي، قد أصدر عقوبة في حق المنتخبين المغرب والسنغال، بشأن الأحداث التي وقعت في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقدّم الاتحاد المغربي، استئنافًا على العقوبات التي صدرت في حق المنتخب وعلى رأسها أشرف حكيمي وإسماعيل صيباري.

وبحسب موقع البطولة المغربي، فإنه كاف لجنة الاستئناف، قبلت دراسة الطعن المرتبط بالمباراة التي جمعت المنتخب المغربي بنظيره المنتخب السنغالي.