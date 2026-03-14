التعادل 1-1 يحسم مواجهة ليفركوزن وبايرن ميونيخ بالدوري الألماني

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة فريقي بايرن ميونخ وبايرن ليفركوزن، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب باي أرينا ضمن الجولة السادسة والعشرين للدوري الألماني.

وسجل هدف بايرن ليفركوزن اللاعب أليكس جارسيا في الدقيقة 6، بينما سجل هدف بايرن ميونيخ اللاعب لويس دياز في الدقيقة 69 من انطلاق المباراة.

وفي الدقيقة 42 من الشوط الأول تعرض نيكولاس جاكسون للطرد لتدخله العنيف على لاعب بايرن ليفركوزن.

وبتلك النتيجة رفع بايرن ميونيخ رصيده للنقطة 67 في صدارة ترتيب جدول الدوري الألماني، بينما رفع بايرن لليفركوزن رصيده للنقطة 45 ليحتل المركز السادس.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهازان الفنيان لنادي بايرن ميونخ وبايرن ليفركوزن التشكيل الرسمي لمواجهتهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب باي أرينا ضمن الجولة السادسة والعشرين للدوري الألماني.

جاء تشكيل بايرن ميونيخ

حراسة المرمى: أولريش

الدفاع: ستانيتش – أوباميكانو – تاه – كارلا

خط الوسط: بافلوفيتش – كيميتش – لايمر

الهجوم: لويس دياز – نيكولاس جاكسون – أوليسي.

وجاء تشكيل بايرن ليفركوزن كالتالي:

حراسة المرمى: بلاسوِتش (28)

خط الدفاع: كوانساه (4)، فرنانديز (6)

خط الوسط: أندريتش (8 – قائد)، تيلمان (10)، تيريير (11)، تابسوبا (12)، شيك (14)، بوكو (19)

خط الهجوم: غارسيا (24)، كولبريث (42)

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي: أوملين، لومب، هوفمان، أيرمان، تابي، تيلا، بالاسيوس، مازا، كوفاني