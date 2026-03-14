مؤشرات على حرب طويلة .. ترامب يرفض جهود بدء محادثات وقف إطلاق النار مع إيران
حقيقة تعطيل الدراسة غداً بسبب سوء الطقس .. ماذا أعلنت التعليم؟
وزارة الدفاع الكويتية: مسيرتان استهدفتا قاعدة أحمد الجابر الجوية
وزير خارجية إيران: سنرد بالمثل على أي استهداف لمنشآت الطاقة الإيرانية
بث مباشر.. صلاتا العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 25 رمضان
بث مباشر.. صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
شهيد فلسطيني وإصابتان بالرصاص الحي خلال هجوم للمستوطنين جنوب نابلس
بحارة عالقون قرب إيران.. تهديدات مضيق هرمز وصعوبة البقاء آمنين بين الصواريخ والطائرات
لو عاوز فلوس جديدة للعيدية.. كيف تحصل عليها قبل العيد؟
اغتيال رفيع المستوى.. إسرائيل: تصفية ضابطين بارزين في الاستخبارات الإيرانية
الفرق بين التوت والفراولة في الفوائد
مد أجل الحكم على عصام صاصا بتهمة التشاجر أمام ملهى ليلي
رياضة

التعادل 1-1 يحسم مواجهة ليفركوزن وبايرن ميونيخ بالدوري الألماني

صورة من اللقاء
إسلام مقلد

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة فريقي بايرن ميونخ وبايرن ليفركوزن، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب باي أرينا ضمن الجولة السادسة والعشرين للدوري الألماني.

وسجل هدف بايرن ليفركوزن اللاعب أليكس جارسيا في الدقيقة 6، بينما سجل هدف بايرن ميونيخ اللاعب لويس دياز في الدقيقة 69 من انطلاق المباراة.

وفي الدقيقة 42 من الشوط الأول تعرض نيكولاس جاكسون للطرد لتدخله العنيف على لاعب بايرن ليفركوزن.

وبتلك النتيجة رفع بايرن ميونيخ رصيده للنقطة 67 في صدارة ترتيب جدول الدوري الألماني، بينما رفع بايرن لليفركوزن رصيده للنقطة 45 ليحتل المركز السادس.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهازان الفنيان لنادي بايرن ميونخ وبايرن ليفركوزن التشكيل الرسمي لمواجهتهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب باي أرينا ضمن الجولة السادسة والعشرين للدوري الألماني.

جاء تشكيل بايرن ميونيخ

حراسة المرمى: أولريش

الدفاع: ستانيتش – أوباميكانو – تاه – كارلا

خط الوسط: بافلوفيتش – كيميتش – لايمر

الهجوم: لويس دياز – نيكولاس جاكسون – أوليسي.

وجاء تشكيل بايرن ليفركوزن كالتالي:

حراسة المرمى: بلاسوِتش (28)

خط الدفاع: كوانساه (4)، فرنانديز (6)

خط الوسط: أندريتش (8 – قائد)، تيلمان (10)، تيريير (11)، تابسوبا (12)، شيك (14)، بوكو (19)

خط الهجوم: غارسيا (24)، كولبريث (42)

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي: أوملين، لومب، هوفمان، أيرمان، تابي، تيلا، بالاسيوس، مازا، كوفاني

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم توضح

العاصفة الترابية

بشرى لمرضى حساسية الصدر.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد

حالة الطقس

عاصفة ترابية وأمطار غزيرة.. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الحكومة تعلن مفاجأة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

الحكومة تعلن مفاجأة سارة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

أسعار الدواجن

آخر تحديث.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالبورصة والأسواق

أحمد موسى

زيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات .. أخبار سارة من أحمد موسى للمواطنين

آبل

آبل تطلق احتفالات مرور 50 عامًا على تأسيسها حول العالم

كيا تيلورايد

أول عملية استدعاء لسيارة كيا تيلورايد 2027 قبل أن يراها العالم

سعر فولكس فاجن ID.3 Neo

فولكس فاجن تعيد إحياء سيارة ID.3 بإسم جديد

دراسة تحذر: تناول مشروبين غازيين يوميًا يزيد خطر الإصابة بمرض رئوي قاتل

المشروبات الغازية تزيد خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن

لمرضى الحساسية.. نصائح طبية تجنبك النوبات خلال العاصفة الترابية

كيف تتجنب نوبات الحساسية خلال العواضفة الترابية؟

بيطري الشرقية يحرر 61 محضرا ويضبط 2 طن لحوم ودواجن مخالفة

لحوم

لجنة تفتشية مفاجئة علي مستودعات البوتاجاز بمركز ومدينة الزقازيق

تموين الشرقية

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان تثير الجدل.. والإعلامي عمر الحنبلي يحسم الأمر

جيسيكا عياد

بسبب جلسة كهربائية خاطئة.. وفاة شابة بسوهاج وزوجها يتهم مركزًا طبيًا بالإهمال

روح ماتت

أحمد العوضي يثير الجدل حول مصير شخصية «روح» في مسلسل «علي كلاي»

تصريحات كارولين عزمي

رغم رفضه في البداية.. كارولين عزمي تكشف كواليس دخولها التمثيل وأزمة «رأس الأفعى»

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد