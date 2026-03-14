خالد صلاح: عدم انجراف مصر إلى حرب إقليمية من أبرز إنجازاتها السياسية والدبلوماسية

أكد الكاتب الصحفي خالد صلاح، أن عبور مصر للمرحلة الحالية دون الانجراف إلى حرب إقليمية يُعد من أبرز الإنجازات السياسية والدبلوماسية التي حققتها الدولة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن القاهرة تمكنت من تحقيق أهدافها الاستراتيجية في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة.

وأوضح خالد صلاح، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر امتلكت القدرة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في إطار دورها الداعم للشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن القاهرة لم تستجب لمحاولات الزج بها في صراع إقليمي رغم الضغوط والتحديات التي واجهتها خلال الأزمة.

وأشار خالد صلاح إلى أن هناك تحركًا دبلوماسيًا مصريًا واسعًا على المستوى الدولي لدعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا التحرك نجح في التصدي بقوة لمحاولات إسرائيل تصوير مصر على أنها تعرقل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، مشددًا على أن الفترة الماضية شهدت حسمًا رئاسيًا واضحًا في التعامل مع تطورات الأوضاع في غزة، مؤكدًا أن الاستراتيجية المصرية تقوم على أن دور القوات المسلحة يقتصر على الدفاع عن مصر وأراضيها وحماية أمنها القومي.

وتابع: "مصر ظلت دولة آمنة ومستقرة، وهو نهج استراتيجي قائم منذ توقيع اتفاق السلام"، مشيرًا إلى أن "عبقرية القيادة السياسية" وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثلت في تجنب الانجرار إلى حرب إقليمية، رغم تعقيدات المشهد في المنطقة، مؤكدًا أن العديد من الأطراف الدولية والإقليمية باتت تُجمع على قوة وفاعلية التحركات المصرية في إدارة الأزمة، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، والحفاظ في الوقت نفسه على استقرار المنطقة.