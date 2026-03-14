جدول ندوات التثقيف الضريبي للممولين.. اعرف المواعيد

تستكمل مصلحة الضرائب المصرية للأسبوع الرابع على التوالي؛ اجراءات تنظيم الندوات التثقيفية خلال شهر رمضان المعظم بإجمالي 10 ندوات أسبوعية لمدة 5 أيام متصلة .

وذكرت مصلحة الضرائب والتي تتضمن تنظيم ندوتين اثنتين يوميًا ولمدة 5 أيام بواقع 20 ساعة أسبوعية في الفترة من الأحد حتي الخميس .

وحددت مصلحة الضرائب أرقام الندوات التثقيفية بغرض دعم المجتمع الضريبي والمخاطبين بأداء الضريبة من من 2813 حتى 2820 خلال الأسبوع الجاري.

جدول مواعيد المحاضرة

تركز المحاضرات التي تستهدفها مصلحة الضرائب المصرية على أكثر من 5 ملفات استراتيجية أبرزها " الفاتورة والإيصال الإلكتروني، احتساب ضرائب المرتبات والأجور PayRoll، حزمة التسهيلات والحوافز الضريبية المقدمة للممولين، ربط الفاتورة الإلكترونية مع منظومة نافذة التابعة لمصلحة الجمارك المصرية.

ويحاضر في المحاضرات نخبة من قيادات المصلحة علي مستوى المأموريات والإدارات المتخصصة أبرزها إدارات" التطوير ومتابعة البرامج، البحوث الضريبية، مركز أول كبار الممولين، وحدة التجارة الإلكترونية، الإرشاد الضريبي، التفتيش على المصالح الحكومية، الدعم الداخلي للتعاملات الإلكترونية".

موضوعات المحاضرات