قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شريحة AMD مخصّصة وتقنية FSR Diamond للجيل القادم من إكس بوكس

AMD
AMD
احمد الشريف

كشفت منصة Windows Central أن مايكروسوفت أكدت رسميًا اسم مشروع الجيل القادم من جهاز إكس بوكس تحت كود Project Helix، وأعلنت أولى التفاصيل التقنية عنه خلال جلسات GDC 2026. 

أوضحت المنصة أن Project Helix صمم من البداية كمنصة هجينة، قادرة على تشغيل ألعاب إكس بوكس التقليدية إلى جانب ألعاب الحاسوب الشخصي القادمة من متاجر مثل Steam وEpic Games، في خطوة تعمّق دمج منظومتي إكس بوكس وWindows في جهاز واحد.

شريحة AMD مدمجة تجمع المعالج المركزي والرسومي

أكدت Windows Central أن Project Helix سيعتمد على شريحة مخصّصة من نوع System‑on‑Chip (SoC) من تطوير AMD، تجمع وحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة الرسوميات (GPU) في قطعة واحدة كما هو الحال في الجيل الحالي، لكن مع قفزة أكبر في قدرات تتبع الأشعة. 

أوضح جيسون رونالد، نائب رئيس قسم الجيل القادم من إكس بوكس، في تدوينة على Xbox Wire أن الشريحة جرى تصميمها بالتعاون مع AMD لتتوافق مع الجيل التالي من DirectX وتقنيات FSR، بهدف "فتح ما هو قادم" في رسوميات الألعاب والمحاكاة الفيزيائية.

أشارت تقارير أخرى إلى أن مايكروسوفت تتحدث عن "زيادة بمرتبة كاملة" في أداء تتبع الأشعة مقارنة بالجيل الحالي، مع دعم مزايا متقدمة في معالجة الإضاءة والظلال وانعكاسات الأسطح عبر تقنيات Ray Tracing وPath Tracing.

جيل جديد من ترقية الصورة بالذكاء الاصطناعي

أوضحت Windows Central أن مايكروسوفت أعلنت كذلك أن Project Helix سيعتمد على تقنيات ترقية الصورة من الجيل الجديد من AMD، التي تحمل الاسم FSR Diamond ضمن حزمة FSR Next. 

أشارت المنصة إلى أن FSR Diamond تمثل تطورًا لتقنيات FidelityFX Super Resolution المعروفة، لكنها تعتمد بدرجة أكبر على خوارزميات تعلم آلي (Machine Learning) لرفع دقة الصورة وتحسين حدة التفاصيل مع الحفاظ على معدل إطارات مرتفع، ما يسمح للمطورين بتقديم رسوميات أعلى جودة دون التضحية بالسلاسة.

أكدت تقارير تقنية أن FSR Diamond تشتمل على مكونات رئيسية مثل ترقية الصورة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتوليد إطارات متعددة (Multi‑Frame Generation) للمساعدة في رفع معدلات الإطارات، بالإضافة إلى تقنية "Ray Regeneration" لجلب تفاصيل أفضل في تتبع الأشعة والمسارات الضوئية، وهي خصائص تُعد الأولى من نوعها بهذا التكامل على منصة ألعاب منزلية.

تقنيات DirectX جديدة لضغط الخامات وتسريع تحميل البيانات

أشارت Windows Central إلى أن مايكروسوفت ركزت في الإعلان أيضًا على مجموعة من تحسينات DirectX التي ستأتي مضمنة في Project Helix. أوضحت المنصة أن الجهاز سيدعم خصائص مثل Work Graphs، التي تسمح بتوزيع أفضل للمهام على وحدة الرسوميات، وتقنية Neural Texture Compression (ضغط الخامات بالذكاء الاصطناعي) لتقليل حجم ملفات الخامات (Textures) دون فقدان واضح في الجودة، إلى جانب اعتماد DirectStorage لتحسين سرعة نقل البيانات من وحدة التخزين SSD إلى المعالج الرسومي.

أكدت الشركة أن هذا المزيج من تقنيات الضغط والتخزين والرسوميات يستهدف تقليل أوقات التحميل داخل الألعاب، مع إتاحة مساحة أكبر أمام المطورين لاستخدام خامات عالية الدقة وتأثيرات بصرية أكثر تعقيدًا دون الانزلاق إلى أحجام تحميل ضخمة بشكل مبالغ فيه.

شحن نسخ التطوير في 2027 

أوضحت Windows Central أن مايكروسوفت لم تعلن بعد عن موعد نهائي لإطلاق الجيل الجديد من إكس بوكس للمستهلكين، لكنها أكدت أن نسخ التطوير الأولى (Alpha Kits) من Project Helix من المقرر أن تُرسل إلى المطورين في عام 2027 . 

أشارت المنصة إلى أن مقارنة هذا الجدول بما حدث مع أجهزة Xbox Series X|S، التي وصلت نسخها التطويرية في 2020 قبل إطلاقها التجاري في نوفمبر من العام نفسه، قد تعطي مؤشرًا تقريبيًا على أن إطلاق Helix للمستخدمين لن يتم قبل 2028 على الأرجح، رغم أن مايكروسوفت لم تؤكد ذلك رسميًا .

أكدت تصريحات مسؤولي إكس بوكس في GDC أن الشركة ترى في Project Helix منصة "للجيل القادم من إكس بوكس" تجمع بين مزايا الأجهزة المنزلية وتكامل ألعاب الحاسوب، مع الاعتماد بشكل أعمق على الذكاء الاصطناعي في ترقية الصورة وضغط البيانات لتقديم تجربة بصرية أوضح وأنظف للاعبين على مختلف مستويات الأداء.

AMD جهاز إكس بوكس مايكروسوفت Windows Epic Games

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلعت تتسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران في واقعة مقتل عروس بورسعيد

طلعت تسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران بواقعة مقتل عروس بورسعيد

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

