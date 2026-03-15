الديهي: تهديدات ترامب القديمة لضرب جزيرة خرج تعود للواجهة وتهديد إيراني للخليج

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد هدد قبل نحو 38 عامًا بضرب جزيرة خرج الإيرانية، معتبرًا أنها تمثل نقطة ضغط رئيسية على طهران.

وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن ترامب صرّح في ذلك الوقت بأنه إذا أرادت الولايات المتحدة "إيلام إيران فعليها الإمساك بها من جزيرة خرج"، في إشارة إلى الأهمية الاستراتيجية لهذه الجزيرة الواقعة في الخليج العربي.

وأشار إلى أن الجزيرة شهدت مؤخرًا استهداف عدد من المنشآت فيها، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، موضحًا أن إيران أعلنت أن الضربات التي طالت بعض المواقع في الجزيرة جاءت من البحرين ودبي، وهو ما زاد من حدة التوتر في المنطقة.

وفي السياق ذاته، نقل الديهي تصريحات صادرة عن الحرس الثوري الإيراني، أكد فيها احتفاظه بحق الرد على أي هجمات تستهدف الأراضي الإيرانية، وكذلك تهديده باستهداف منشآت في دول الخليج، مشيرًا إلى إمكانية ضرب ما يصل إلى عشر شركات عالمية تعمل في مجال التكنولوجيا داخل دول الخليج في حال استمرار التصعيد.

ولفت إلى أن إسرائيل تسعى إلى توريط الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة مع إيران، عبر تنفيذ عمليات تستهدف السواحل الأمريكية والترويج لاتهام طهران بالمسؤولية عنها، بهدف دفع واشنطن إلى الدخول في حرب برية ضد إيران والعمل على إسقاط نظام المرشد.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المنطقة تمر بمرحلة شديدة الحساسية، في ظل تزايد التهديدات المتبادلة بين الأطراف المختلفة واحتمالات اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.