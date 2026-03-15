انطلاق الاستفتاء على الدستور الجديد في كازاخستان وسط رقابة دولية واسعة

بدأت اليوم /الأحد/ عملية التصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد في كازاخستان، بمشاركة 359 مراقبًا دوليًا من 10 منظمات و27 لجنة انتخابات مركزية من دول أجنبية، و185 صحفيًا أجنبيًا من 31 دولة.

ويحق لنحو 12 مليونا و461 ألفا و796 مواطنًا الإدلاء بأصواتهم داخل البلاد، عبر أكثر من 10 آلاف مركز اقتراع، بينما خُصصت مراكز تصويت في الخارج لتمكين 14,230 مواطنًا كازاخيًا من التصويت في 71 مركزًا داخل البعثات الدبلوماسية الكازاخية في 54 دولة، حيث تتضمن ورقة الاقتراع سؤالًا واحدًا هو: "هل تقبل الدستور الجديد لجمهورية كازاخستان، الذي نُشر مشروعه في وسائل الإعلام يوم 12 فبراير 2026؟".