حبس عاطل بتهمة الشروع في قـ.ـتل طالب بمنطقة الساحل

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل طالب بسبب خلافات حول أولوية المرور بمنطقة الساحل وذلك 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مدعوم بصور، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على شقيقها بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابته في القاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12 من الشهر الجاري تلقى قسم شرطة الساحل إخطارًا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبال طالب مصاب بجرح قطعي في الوجه ومقيم بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية إلى المستشفى لسماع أقوال المصاب، حيث أفاد بأن أحد الأشخاص تعدى عليه بالسب والضرب مستخدمًا سلاحًا أبيض، ما أدى إلى إصابته، وذلك على خلفية خلاف بينهما حول أولوية المرور، و تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مضيفًا أنه تخلص من السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء عقب ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.