علاء ميهوب: كامويش "على قده خالص".. وأنا تحت أمر الأهلي

قال علاء ميهوب نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إنه تحت أمر الأهلي في أي وقت ولو عرضوا عليه العمل في النادي لن يتردد لكن حال العودة للعمل في النادي سيكون من الأفضل إختيار المكان الذي يجد نفسه فيه ويُضيف فيه.

وأضاف علاء ميهوب خلال تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة: لازم تكون المهام مُحددة لكل شخص داخل المنظومة حتى تكون هناك نتائج إيجابية في العمل.

وتابع علاء ميهوب: أرفض سياسة التدوير بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير في حراسة مرمى الأهلي ولابد أن يشارك الأفضل والأجهز ففي أي فريق في العالم يكون معروف أن هذا الحارس هو الأول وأرى أن شوبير هو الأجهز حالياً للمشاركة بشكل مُستمر وهذا لا يُقلل من تاريخ محمد الشناوي.

وتحدث علاء ميهوب عن الأنجولي كامويش مهاجم الأهلي، قائلاً: إنه دون المستوى ..مش ده المهاجم اللي يلعب للأهلي بدليل خروجه من حسابات الجهاز الفني عدة مباريات خاضها الفريق مؤخراً والجواب بيبان من عنوانه وواضح كده أنه مهاجم على قده خالص.

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.