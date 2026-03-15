قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أزهري: لم أُرزق بولد لذلك وهبت كل أملاكي لبناتي

الميراث
الميراث
اخبار توك شو

 أكد الشيخ طارق نصر، أحد علماء الأزهر الشريف، أنه وهب لبناته كل ما يملك في حياته، موضحًا أنه لم يُرزق بولد، ولذلك كتب كل شيء لبناته.

وأضاف الشيخ طارق نصر، خلال حواره ببرنامج «لازم يتشاف» تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه قد كتب عقدًا يفيد بذلك، وسيُوثّقه كهبة، وأن هذا هو الشرع الذي يفهمه.

وأشار إلى أن الشيخ محمد أبو زهرة، رحمه الله، كان من كبار علماء الأزهر، وضرب مثالًا في مثل هذا الأمر، وقال إن هناك شخصًا رزقه الله بولد و10 بنات، ففي هذه الحالة سيأخذ الولد السدس.

ولفت إلى أن الرجل الذي يتوفى ويترك 10 بنات وابن عم، ففي هذه الحالة سيحصل ابن العم على الثلث، بينما تحصل البنات العشر على الثلثين، أي إن ابن العم سيحصل على ميراث يساوي ميراث خمس بنات، أي أن الابن الشقيق يحصل على الثلث، والابن الصحيح يأخذ السدس.

الشيخ طارق نصر الأزهر الشريف الأزهر علماء الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

