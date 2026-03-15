راوية منصور: الفحم الأخضر ابتكار لمواجهة التغير المناخي وتقليل الانبعاثات



تحدثت راوية منصور، الرئيس التنفيذي لشركة رامسكو مصر، عن تفاصيل عملها في مجال إعادة تدوير المخلفات وإنتاج الأسمدة العضوية والفحم الأخضر، مؤكدة أنها بدأت المشروع على أرض صغيرة داخل مركز البحوث في الإسماعيلية.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أنّ عملها يركز على تطوير البذور وإنتاج الأسمدة من خلال إعادة التدوير.

وقالت منصور إن بعض الصعوبات التي واجهتها تمثلت في فقدان جزء من الاستثمارات في مرحلة البحوث، مواصلة: "خسرت في البحوث لأن كانوا بيسرقوني، وكانوا مش فاهمين أنا بعمل إيه"، موضحة أن البعض كان يعتقد أن المشروع غير جاد.

وأضافت أن هذه المرحلة كانت صعبة لكنها لم تمنعها من الاستمرار في تطوير ابتكاراتها والحصول على براءات اختراع في مجال الأسمدة العضوية.

وأشارت إلى أنها نجحت أيضاً في تطوير "الفحم الأخضر"، الذي يُعد من الطرق الفعالة في تقليل الانبعاثات الحرارية ومواجهة التغير المناخي، مؤكدة أن هذا الابتكار يساهم في الحد من آثار تغير المناخ.

وأضافت أن عملها يتركز على إدارة سلسلة الإمداد بالكامل لضمان جودة المنتجات ووصولها طازجة إلى الأسواق، قائلة إنها تعمل مع الفلاحات مباشرة داخل المزرعة، مع مراعاة ظروف الطقس وارتفاع درجات الحرارة التي قد تصل إلى 50 درجة في الصيف، وهو ما يؤثر على الإنتاجية.

وأكدت منصور أن طبيعة العمل الزراعي تجعل هناك مواسم للربح وأخرى للخسارة، موضحة: "بتكسبي في الشتا وبتخسري في الصيف"، لكنها شددت على أن الهدف الأساسي هو الاستدامة وتحقيق قيمة حقيقية للمجتمع والبيئة.

