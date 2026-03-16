لسحور لذيذ.. طريقة عمل كرات البطاطس المقلية بحشوة الجبن

كرات البطاطس المقلية بحشوة الجبن من الأكلات الغير تقليدية التي يمكنك تطبيقها في البيت و تقديمها لأفراد أسرتك على مائدة سحور رمضان.

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كرات البطاطس المقلية بحشوة الجبن بمذاق لا يقاوم.

مقادير كرات البطاطس المقلية بحشوة الجبن



● ١ كيلو بطاطس مسلوق ومهروس

● ١ ملعقة كبيرة بودرة ثوم

● ١ ملعقة كبيرة بودرة البصل

● ملح فلفل

● بصل اخضر مفورم ناعم

● ١/٣ كوب نشا

للحشوة:

● جبنة موزاريلا

● زيت للقلي





طريقة تحضير كرات البطاطس المقلية بحشوة الجبن



تخلط مكونات البطاطس والتوابل والبصل والنشا

تحشى بالجبنة الموتزاريلا وتشكل على شكل كرات

تقلى في زيت غزير وساخن