بعد الدمج.. التنمية المحلية والبيئة تنهي ملامح هيكلها التنظيمي الجديد

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً مع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للتوافق على المقترح النهائي للهيكل التنظيمي المحدث للوزارة. يأتي هذا الهيكل استجابةً لقرار دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة، بهدف خلق كيان إداري مرن وقوي يحقق التكامل بين الملفات البيئية والتنموية بالمحافظات، ويعزز فاعلية الأداء المؤسسي بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.

• التوافق على الصيغة النهائية للهيكل التنظيمي الموحد الذي يدمج اختصاصات قطاعات التنمية المحلية والبيئة تحت مظلة واحدة.

• مراعاة التوزيع النوعي للمشروعات البيئية والتنموية داخل المحافظات لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

• تحديث مهام واختصاصات الإدارات المركزية والعامة بما يمنع التداخل الإداري ويعزز مبادئ الحوكمة والانضباط المؤسسي.

• إعداد الملف النهائي للعرض على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار المنظم للهيكل الجديد وبدء تفعيله رسمياً.

• الاستعانة بفريق استشاري متخصص لضمان تصميم دورات عمل حديثة تتماشى مع رؤية الدولة.

د. منال عوض: “هدفنا بناء هيكل تنظيمي كفء لا يكتفي بدمج المكاتب، بل يدمج الرؤى والسياسات؛ لضمان تقديم خدمات بيئية ومحلية متكاملة للمواطنين، مع رفع كفاءة الجهاز الإداري ليكون قادراً على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بأعلى جودة".