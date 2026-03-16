حي شمال الغردقة يواصل حملات النظافة ورفع المخلفات

تواصل رئاسة حي شمال الغردقة تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات بمختلف مناطق الحي، وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة الارتقاء بمستوى النظافة العامة والحفاظ على البيئة.

وجاءت الحملات بتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، حيث كلف اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة، قسم البيئة بالتنسيق مع شركة «هيبكا» بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات الزراعية والقمامة وتشغيل المكنسة الآلية داخل نطاق الحي.

وأوضح رئيس الحي أن الحملة شهدت الدفع بالمعدات الثقيلة وسيارات النقل التابعة للشركة، حيث تم التركيز على رفع المخلفات الزراعية الكثيفة الناتجة عن أعمال تقليم الأشجار بمنطقة مبارك 7، والتي كانت تمثل مظهرًا غير حضاري.

كما شملت الأعمال تشغيل المكنسة الآلية بشارع النصر لرفع الأتربة وكنس الطرق الرئيسية، مع استمرار متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بمختلف مناطق الحي.

وأكد رئيس حي شمال الغردقة استمرار هذه الحملات بشكل دوري للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، بما يليق بمكانة الغردقة كإحدى أهم المدن السياحية العالمية.