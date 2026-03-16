محافظ الإسكندرية : لا لتقطيع الأجرة واستغلال المواطنين

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية جولة ميدانية موسعة بالموقف الجديد بنطاق حي غرب، لمتابعة انتظام حركة سيارات الأجرة والميكروباص والتأكد من الالتزام بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة، وذلك بحضور اللواء أحمد حبيب سكرتير عام المحافظة والأستاذ محمد صلاح سكرتير عام مساعد المحافظة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومشروع مواقف سيارات النقل الجماعي.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ الموقف وتحدث مع عدد من المواطنين والركاب للتأكد من التزام السائقين بتحصيل التعريفة المحددة وعدم فرض أي زيادات، موجهًا بضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة الرسمية وعدم استغلال المواطنين.

كما وجه المهندس أيمن عطية الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية داخل المواقف لمتابعة سير العمل والانضباط، والتأكد من وضوح التعريفة وخطوط السير أمام الركاب، مع التأكيد على وضع الملصقات الخاصة بالتعريفة الجديدة على جميع السيارات بشكل واضح، وتثبيت اللافتات الإرشادية داخل المواقف لسهولة اطلاع المواطنين عليها، مؤكدًا عدم تجزئة التسعيرة وضرورة تحصيل الأجرة المقررة قبل التحرك من الموقف.

وخلال تفقده، استمع المحافظ إلى عدد من السائقين والمواطنين للتعرف على آرائهم وملاحظاتهم بشأن حركة العمل داخل الموقف.

وأكد محافظ الإسكندرية للمواطنين ضرورة التحلي بالإيجابية والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، مشيراً إلى أنه في حال وجود أي شكوى أو مخالفة تتعلق بالتعريفة الجديدة يمكن التواصل عبر الخط المخصص لتلقي شكاوى النقل والمواصلات على رقم الواتس آب (٠١٢٨١٥٣٣٣٨٥)، أو من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المنعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية، عبر الأرقام التالية: (١١٤ – ٤٢٣٤١٣١ – ٤٢٣٤١٣٢ – ٤٢٣٤١٣٣ – ٤٢٣٤١٣٤ – ٤٢٣٤١٣٥ – ٤٢٣٤١٣٦)، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا حيال أي مخالفة.