قرار استثنائي.. تعديل نظام الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا 2

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إجراء تعديل استثنائي على نظام الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال آسيا 2، وذلك في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها منطقة الخليج.

وقرر الاتحاد الآسيوي إقامة مباراتي ربع النهائي ونصف النهائي بنظام المباراة الواحدة بدلاً من نظام الذهاب والإياب المعتاد، في خطوة تهدف إلى ضمان استكمال البطولة في موعدها المحدد.

وكان الاتحاد قد أعلن في وقت سابق تأجيل مباريات الدور ربع النهائي بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة الخليجية، قبل أن يحدد الفترة من 19 إلى 22 أبريل المقبل لإقامة مواجهات ربع النهائي ونصف النهائي.

كما تقرر أن تُلعب جميع المباريات على ملاعب محايدة، وذلك لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة.