يعد الفول بالزيت الحار من الأكلات الشهية التي يحبها عدد كبير من الأشخاص كما أنها غنية بالفوائد الصحية وتصلح لوجبة السحور والإفطار.



نعرض لكم طريقة عمل طاجن فول بالزيت الحار من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير

فول مدمس

زيت حار

ملح

فلفل أسود

كمون ناعم

فلفل حار مفروم

بصل مبشور

عصير ليمون

طريقة عمل طاجن فول بالزيت الحار

ضعي زيت حار في طاسة على النار وشوحي بصل مبشور وفول مدمس وعصير ليمون وكمون وفلفل حار مفروم وملح و فلفل اسود.

وقلبي المكونات جيداً حتى تمام الطهى ثم ضعيه في طاجن ويقدم مع الخبز البلدي والجرجير أو السلطة الخضراء وبالهنا والشفا.