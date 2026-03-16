لمواجهة التحديات الراهنة.. وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن مصرية إلى سلطان عمان

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن مصر تدعم سلطنة عمان وتقف إلى جانبها في هذا الظرف الإقليمي الدقيق، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال بدر عبد العاطي، خلال لقاءه اليوم مع السلطان هيثم بن طارق في العاصمة مسقط، إننا نثمن جهود سلطنة عمان في مجال الوساطة ودعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدا أن مصر ترفض أي ذرائع لتبرير الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وتابع وزير الخارجية، أن أمن سلطنة عمان والخليج العربي امتداد أصيل للأمن القومي المصري.

وأكد وزير الخارجية لـ سلطان عمان على وقوف مصر وتضامنها الكامل مع سلطنة عمان الشقيقة في مواجهة التحديات الأمنية والاعتداءات المرفوضة وغير المبررة.