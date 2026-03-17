أخبار التوك شو | أحمد موسى يكشف موعد انتهاء حرب إيران.. وعلي جمعة يحذر من "عصابات الزكاة"

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

علي جمعة يحذر من "عصابات الزكاة".. ويؤكد: الرقمنة تمنع التلاعب بأموال المتبرعين

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، على تساؤل حول مشروعية تدقيق المؤسسات الخيرية في حياة مستحقي الزكاة وتفاصيلهم الخاصة قبل منحهم المساعدات، ومدى تعارض ذلك مع كرامة المحتاج أو حرية التصرف في أموال الزكاة.

أحمد موسى: الحرب لن تنتهي اليوم أو غدا ولا بعد العيد

أكد الإعلامي أحمد موسى، على ضرورة حدوث تعاون كبير بين الدول العربية، مضيفا أن الدول العربية لابد أن تنحى كل الخلافات وتتوحد.

ميناء ينبع.. أحمد موسى: السعودية ليس لديها أي أزمة بسبب إغلاق هرمز

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المملكة العربية السعودية لديها خط لنقل النفط من الخليج العربي إلى البحر الأحمر وذلك عبر ميناء ينبع، موضحا أن هذا الخط ينقل ملايين براميل النفط يوميا.

سامح شكري: مصر تقف كتفًا إلى كتف مع الدول العربية لحماية الأمن القومي العربي

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مصر جزء من هذا الأمن القومي العربي وتقف كتفًا إلى كتف بجانب الدول الشقيقة والأمن القومي العربي.

الفائز بجائزة الجمهور في «دولة التلاوة»: بداية الطريق.. وأسعى لأكون سفيرًا للقرآن

أعرب عمر علي، الفائز بالمركز الأول بجائزة الجمهور في برنامج دولة التلاوة، عن سعادته الكبيرة بعد إعلان فوزه، مؤكدًا أن تلك اللحظة كانت مؤثرة للغاية في حياته.

وقال عمر علي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إن لحظة إعلان اسمه ضمن الفائزين جعلته يشعر بامتنان عميق لاستجابة الله سبحانه وتعالى، مضيفًا أن هذا الفوز يمثل بالنسبة له بداية الطريق وليس نهايته.

نقيب الإعلاميين: أحمد موسى إعلامي ناجح يتمتع بانضباط يعمل بمهنية عالية

أشاد طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، بالإعلامي أحمد موسى، مؤكدًا أنه رجل ناجح يتمتع بانضباط واضح في الحوار، وأن أخطاءه تكاد تكون منعدمة، مشيرًا إلى أنه قد يختلف معه البعض في أسلوب التناول؛ لكنه يعمل بمهنية عالية ولا يخرج عن النص أو الإطار المهني، ولا يرتكب خروقات.

تحرك دبلوماسي مصري واسع لاحتواء التوتر الإقليمي واتصالات مكثفة مع عدة عواصم

كشف الكاتب الصحفي عادل السنهوري عن تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها مصر خلال الفترة الحالية بهدف احتواء التوتر المتصاعد في المنطقة على خلفية الأزمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، في إطار جهود القاهرة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومنع اتساع دائرة الصراع.

وأوضح السنهوري، خلال تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية كثفت اتصالاتها خلال الأيام الماضية مع عدد من العواصم العربية والأوروبية في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، والعمل على تجنب انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية أوسع قد تكون لها تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن جولة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في عدد من دول الخليج تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تستهدف هذه الزيارة تعزيز التنسيق مع الدول الخليجية والتأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار دول المنطقة، إضافة إلى طمأنة الأشقاء في الخليج بشأن موقف القاهرة الرافض لأي اعتداءات أو تصعيد عسكري يهدد استقرارهم.

الرئيس السيسي يؤكد ضرورة احترام سيادة الدول العربية والحفاظ على مقدرات شعوبها

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا، مع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، تناول خلاله تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس السيسي، دعم مصر الكامل للمملكة؛ في ظل التطورات الراهنة، مشددًا على رفض مصر لأي اعتداءات إيرانية على الأراضي السعودية.

وشدد على ضرورة احترام سيادة كل الدول العربية والحفاظ على مقدرات شعوبها، مؤكدًا المصير المشترك الذي يجمع بين مصر ودول الخليج.