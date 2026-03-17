الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أخبار التوك شو | أحمد موسى يكشف موعد انتهاء حرب إيران.. وعلي جمعة يحذر من "عصابات الزكاة"

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
عادل نصار

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

علي جمعة يحذر من "عصابات الزكاة".. ويؤكد: الرقمنة تمنع التلاعب بأموال المتبرعين

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، على تساؤل حول مشروعية تدقيق المؤسسات الخيرية في حياة مستحقي الزكاة وتفاصيلهم الخاصة قبل منحهم المساعدات، ومدى تعارض ذلك مع كرامة المحتاج أو حرية التصرف في أموال الزكاة.

أحمد موسى: الحرب لن تنتهي اليوم أو غدا ولا بعد العيد

أكد الإعلامي أحمد موسى، على ضرورة حدوث تعاون كبير بين الدول العربية، مضيفا أن الدول العربية لابد أن تنحى كل الخلافات وتتوحد.

ميناء ينبع.. أحمد موسى: السعودية ليس لديها أي أزمة بسبب إغلاق هرمز

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المملكة العربية السعودية لديها خط لنقل النفط من الخليج العربي إلى البحر الأحمر وذلك عبر ميناء ينبع، موضحا أن هذا الخط ينقل ملايين براميل النفط يوميا.

سامح شكري: مصر تقف كتفًا إلى كتف مع الدول العربية لحماية الأمن القومي العربي

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مصر جزء من هذا الأمن القومي العربي وتقف كتفًا إلى كتف بجانب الدول الشقيقة والأمن القومي العربي.

الفائز بجائزة الجمهور في «دولة التلاوة»: بداية الطريق.. وأسعى لأكون سفيرًا للقرآن

أعرب عمر علي، الفائز بالمركز الأول بجائزة الجمهور في برنامج دولة التلاوة، عن سعادته الكبيرة بعد إعلان فوزه، مؤكدًا أن تلك اللحظة كانت مؤثرة للغاية في حياته.

وقال عمر علي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إن لحظة إعلان اسمه ضمن الفائزين جعلته يشعر بامتنان عميق لاستجابة الله سبحانه وتعالى، مضيفًا أن هذا الفوز يمثل بالنسبة له بداية الطريق وليس نهايته.

نقيب الإعلاميين: أحمد موسى إعلامي ناجح يتمتع بانضباط يعمل بمهنية عالية

أشاد طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، بالإعلامي أحمد موسى، مؤكدًا أنه رجل ناجح يتمتع بانضباط واضح في الحوار، وأن أخطاءه تكاد تكون منعدمة، مشيرًا إلى أنه قد يختلف معه البعض في أسلوب التناول؛ لكنه يعمل بمهنية عالية ولا يخرج عن النص أو الإطار المهني، ولا يرتكب خروقات.

تحرك دبلوماسي مصري واسع لاحتواء التوتر الإقليمي واتصالات مكثفة مع عدة عواصم

كشف الكاتب الصحفي عادل السنهوري عن تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها مصر خلال الفترة الحالية بهدف احتواء التوتر المتصاعد في المنطقة على خلفية الأزمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، في إطار جهود القاهرة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومنع اتساع دائرة الصراع.

وأوضح السنهوري، خلال تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية كثفت اتصالاتها خلال الأيام الماضية مع عدد من العواصم العربية والأوروبية في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، والعمل على تجنب انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية أوسع قد تكون لها تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن جولة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في عدد من دول الخليج تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تستهدف هذه الزيارة تعزيز التنسيق مع الدول الخليجية والتأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار دول المنطقة، إضافة إلى طمأنة الأشقاء في الخليج بشأن موقف القاهرة الرافض لأي اعتداءات أو تصعيد عسكري يهدد استقرارهم.

الرئيس السيسي يؤكد ضرورة احترام سيادة الدول العربية والحفاظ على مقدرات شعوبها

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا، مع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، تناول خلاله تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس السيسي، دعم مصر الكامل للمملكة؛ في ظل التطورات الراهنة، مشددًا على رفض مصر لأي اعتداءات إيرانية على الأراضي السعودية.

وشدد على ضرورة احترام سيادة كل الدول العربية والحفاظ على مقدرات شعوبها، مؤكدًا المصير المشترك الذي يجمع بين مصر ودول الخليج.

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر .. انخفاض يضرب عيار 21

رؤية الهلال

العيد الجمعة ولا السبت؟ الإفتاء: استطلاع هلال شهر شوال الخميس

موعد عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت.. موعد عيد الفطر 2026 .. دار الإفتاء تحدد موعده الصحيح

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

سعر الدولار

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الاثنين 16 مارس 2026

ليلة القدر

أفضل سورة تقرأ في ليلة القدر 2026 .. رددها الآن تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

قناة الزمالك

إيقاف المذيعة.. قرار عاجل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة الزمالك

النعناع

يعالج متلازمة القولون العصبي ومشاكل التنفس.. اكتشف فوائد النعناع الصحية

فتة شاورما

هنفطر إيه النهاردة .. فتة شاورما دجاج سوري وسلاطة فتوش وكنافة بالكاسترد والجلاش

الكحك

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكحك يوميا في العيد

سوق السيارات الصيني يخسر ثلث مبيعاته في فبراير 2026

هواوي تدخل سباق السيارات بطرازات كهربائية جديدة لمنافسة شاومي

أحدث صيحات التجميل.. ماهو السكوالين وما استخدامته للبشرة

للمرة الثانية.. زيادة أسعار 5 سيارات بالسوق المحلى

عروس بورسعيد

شاهدة تكشف كواليس الساعات الأخيرة في حياة عروس بورسعيد

هل يحكم إيران وهو في غيبوبة؟

هل يحكم إيران وهو في غيبوبة؟.. تقارير تقول إن مجتبى خامنئي لا يعلم أنه أصبح المرشد الأعلى

أحمد الفيشاوي

جريمة حقيقية .. طرح البرومو الرسمي لفيلم «سفاح التجمع».. والعرض في عيد الفطر 2026

سمكة ذهبية

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

