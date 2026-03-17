نواب البرلمان: تنشيط السياحة أولوية وطنية لدعم الاقتصاد وجذب مزيد من الضيوف إلى مصر

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أهمية مواصلة دعم وتنشيط القطاع السياحي في مصر، باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني ومصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة.

وأشار النواب إلى أن المقومات السياحية الفريدة التي تمتلكها مصر، إلى جانب الجهود الحكومية المبذولة لتطوير الخدمات والبنية التحتية السياحية، تمثل عوامل رئيسية في تعزيز جاذبية المقصد المصري وجذب شرائح أكبر من السائحين من مختلف دول العالم.

وأوضح النواب أن تحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا يتطلب استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب تكثيف الحملات الترويجية الدولية وتقديم تجارب سياحية متنوعة تلبي اهتمامات السائحين، بما يعزز مكانة مصر كإحدى أهم الوجهات السياحية عالميًا ويدعم الاقتصاد الوطني.

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن القطاع السياحي في مصر يمتلك فرصًا كبيرة للنمو وجذب شرائح واسعة من السائحين من مختلف دول العالم، خاصة في ظل ما تتمتع به البلاد من مقومات سياحية متنوعة تجمع بين السياحة الشاطئية والثقافية والترفيهية والعلاجية.

وقالت العسيلي، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، إن ما أعلنه شريف فتحي وزير السياحة والآثار بشأن أن الوضع السياحي في مصر يسير بشكل جيد، رغم وجود تباطؤ نسبي في بعض الحجوزات المقبلة، يعكس في الوقت نفسه أهمية تكثيف الجهود خلال الفترة الحالية للحفاظ على معدلات النمو السياحي وتعزيز جاذبية المقصد المصري.

وأوضحت أن مصر تمتلك تنوعًا سياحيًا فريدًا يجعلها من أهم المقاصد السياحية في العالم، لافتة إلى أن تطوير التجربة السياحية وربط المنتجات السياحية المختلفة ببعضها يمثل خطوة مهمة لجذب السائحين وتشجيعهم على تكرار زيارة مصر أكثر من مرة.

وأضافت عضو مجلس النواب أن تعزيز التعاون بين الحكومة والمستثمرين في القطاع السياحي يعد عنصرًا أساسيًا لدعم حركة السياحة، مشيدة بالاجتماعات التي يعقدها وزير السياحة مع المستثمرين لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.

وشددت العسيلي على ضرورة تكثيف الحملات الترويجية الدولية للمقصد السياحي المصري، والاستفادة من المقومات الفريدة التي تمتلكها المحافظات السياحية وعلى رأسها جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ، مؤكدة أن تحقيق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح يتطلب استمرار تطوير الخدمات السياحية وخلق تجارب سياحية متنوعة تلبي اهتمامات السائحين من مختلف الأسواق العالمية.

وأشارت إلى أن السياحة تمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي، ما يفرض العمل بشكل مستمر على دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز تنافسيته عالميًا، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل.

ومن جانبه، أكد النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن استمرار تحسن مؤشرات القطاع السياحي في مصر يمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الدور الحيوي الذي تلعبه السياحة في توفير العملة الصعبة ودعم معدلات النمو الاقتصادي.

وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تصريحات وزير السياحة والآثار شريف فتحي بشأن سير الحركة السياحية بشكل جيد، رغم التباطؤ النسبي في بعض الحجوزات المقبلة، تعكس مرونة القطاع وقدرته على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، مشددًا على أهمية استمرار الجهود الحكومية لتعزيز جاذبية المقصد السياحي المصري.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تنشيط السياحة لا يقتصر تأثيره على زيادة أعداد السائحين فقط، بل يمتد ليشمل تحريك عدد كبير من القطاعات الاقتصادية المرتبطة بها، مثل النقل والطيران والفنادق والمطاعم والصناعات الحرفية، وهو ما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومي.

وأضاف أن مصر تمتلك مقومات سياحية فريدة ومتنوعة تجعلها قادرة على جذب شرائح واسعة من السائحين من مختلف دول العالم، خاصة مع الاتجاه نحو تقديم تجارب سياحية متنوعة تجمع بين السياحة الثقافية والشاطئية والترفيهية والعلاجية.

وأشار سمير إلى أن تحقيق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا يتطلب استمرار تطوير البنية التحتية السياحية، وتكثيف الحملات الترويجية الدولية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لدعم الاستثمارات السياحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للسائحين.

وشدد على أن دعم قطاع السياحة يعد أحد أهم المحاور لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

كما، أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن قطاع السياحة يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن استمرار تحسن مؤشرات الحركة السياحية يعكس ثقة السائحين في المقصد المصري وقدرته على المنافسة عالميًا.

وقال جابر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تصريحات وزير السياحة والآثار بشأن سير الوضع السياحي بشكل جيد، رغم التباطؤ النسبي في بعض الحجوزات المقبلة، تؤكد أهمية مواصلة العمل على دعم هذا القطاع الحيوي، من خلال تطوير الخدمات السياحية وتوسيع نطاق الترويج للمقصد المصري في مختلف الأسواق الدولية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن مصر تمتلك تنوعًا سياحيًا فريدًا يجمع بين السياحة الثقافية والشاطئية والدينية والعلاجية والترفيهية، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة تمكنها من جذب شرائح متنوعة من السائحين، خاصة مع توجه الدولة نحو تقديم تجارب سياحية متكاملة تعكس ثراء الحضارة المصرية وتنوع مقاصدها.

وأوضح جابر أن زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر سيكون لها انعكاسات اقتصادية إيجابية كبيرة، من بينها زيادة الإيرادات الدولارية، ودعم الاحتياطي النقدي، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في العديد من القطاعات المرتبطة بالسياحة.

وشدد على أهمية استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الاستثمارات السياحية وتطوير البنية التحتية والخدمات، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع الحيوي.