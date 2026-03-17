اندلاع حريق بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية نتيجة استهدافها بطائرات مسيرة

أعلنت الجهات المختصة في إمارة الفجيرة الإماراتية ،نشوب حريق بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية ناجم عن استهداف بطائرات مسيرة، دون وقوع أي إصابات.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن فرق الدفاع المدني بالإمارة باشرت على الفور بالتعامل مع الحادث، فيما تواصل جهودها للسيطرة عليه.

على صعيد متصل، أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، أن الجهات المختصة بإمارة أبو ظبي ، تعاملت مع حادث سقوط شظايا في منطقة بني ياس، عقب اعتراض صاروخ باليستي من قبل الدفاعات الجوية.

وأوضح المكتب ،في بيان اليوم ، أن الحادث أسفر عن مقتل شخص من الجنسية الباكستانية.