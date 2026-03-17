قائمة بيراميدز في مواجهة بتروجيت بكأس مصر

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة بتروجيت في إطار بطولة كأس مصر.

ويحل بيراميدز ضيفا على بتروجت في التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء على استاد بتروسبورت في ربع نهائي كأس مصر.



قائمة بيراميدز لمواجهة بتروجيت في كأس مصر المقرر لها اليوم

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمود مرعي - محمد حمدي إبراهيم

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - باسكال فيري - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - دودو الجباس