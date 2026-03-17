الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يواجه بتروجيت في ربع نهائي كأس مصر

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

يستعد فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز لخوض مواجهة مهمة مساء اليوم الثلاثاء أمام نظيره بتروجيت، ضمن منافسات بطولة كأس مصر، في لقاء مرتقب يجمع الفريقين ضمن مباريات دور ربع النهائي من المسابقة.


 

وتحظى المباراة باهتمام كبير من جماهير الكرة المصرية، خاصة في ظل طموحات بيراميدز لمواصلة مشواره نحو اللقب، في نسخة تشهد منافسة قوية بين الأندية المتبقية في البطولة.

ملعب المباراة وأهمية المواجهة

تقام المباراة بين بيراميدز وبتروجيت على أرضية استاد بتروسبورت، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

ويدخل بيراميدز اللقاء بمعنويات مرتفعة، في ظل رغبته في استغلال الفرصة للوصول إلى الأدوار النهائية، بينما يطمح بتروجيت لتحقيق مفاجأة جديدة وإقصاء أحد أبرز المرشحين للتتويج بالبطولة.

فرصة ذهبية لبيراميدز بعد خروج الكبار

تشهد نسخة كأس مصر لعام 2026 ظروفًا استثنائية، بعدما ودّع قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك منافسات البطولة مبكرًا، وهو ما فتح الباب أمام الأندية الأخرى للمنافسة بقوة على اللقب.


 

ويأمل بيراميدز في استغلال هذه الفرصة من أجل تقديم مشوار قوي والتقدم خطوة جديدة نحو المباراة النهائية، خاصة أنه يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق في مثل هذه المواجهات الحاسمة.

مواجهة مرتقبة مع إنبي في نصف النهائي

ومن المنتظر أن يلتقي الفريق الفائز من مباراة بيراميدز وبتروجيت مع فريق إنبي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، بعدما نجح الفريق البترولي في حجز مقعده في المربع الذهبي.

وتزيد هذه المعطيات من أهمية مواجهة الليلة، حيث يسعى كل فريق لحسم التأهل ومواصلة المنافسة على اللقب.
 

موعد مباراة بيراميدز وبتروجيت والقناة الناقلة

تنطلق مباراة بيراميدز وبتروجيت اليوم الثلاثاء 17 مارس في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شاشة قناة أون سبورت 1، التي ستقدم تغطية خاصة وتحليلًا فنيًا شاملًا قبل وبعد اللقاء


 

ياسمين عز بقفطان بنفسجى فى أواخر أيام رمضان

ياسمين عز بقفطان بنفسجى فى أواخر أيام رمضان
ياسمين عز بقفطان بنفسجى فى أواخر أيام رمضان
ياسمين عز بقفطان بنفسجى فى أواخر أيام رمضان

الولايات المتحدة والصين
الولايات المتحدة والصين
الولايات المتحدة والصين

رينو ميجان موديل 2023‏
رينو ميجان موديل 2023‏
رينو ميجان موديل 2023‏

رينو 5 Turbo
رينو 5 Turbo
رينو 5 Turbo

