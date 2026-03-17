موعد مباراة بيراميدز وبتروجت بربع نهائي بطولة كأس مصر

يستعد فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز ، لخوض مواجهة مهمة وقوية أمام نظيره بتروجيت، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات بطولة كأس مصر 2026، في مباراة يسعى خلالها الفريقان إلى تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وتقام مباراة بيراميدز ضد بتروجيت ، على أرضية استاد بتروسبورت، ضمن لقاءات الدور ربع النهائي من كأس مصر، حيث يدخل الفريقان المواجهة بطموحات كبيرة من أجل مواصلة المشوار في واحدة من أعرق البطولات المحلية في الكرة المصرية.

ويأمل فريق بيراميدز ، في تحقيق الفوز خلال مواجهة اليوم، من أجل الاقتراب خطوة جديدة من المنافسة على لقب كأس مصر، خاصة في ظل سعي إدارة النادي والجهاز الفني إلى إضافة بطولة جديدة إلى خزائن الفريق خلال الموسم الحالي.

وتشهد نسخة كأس مصر 2026 منافسة قوية ومفتوحة بين العديد من الأندية، خاصة بعد المفاجآت التي شهدتها البطولة خلال الأدوار السابقة، والتي تمثلت في خروج قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك مبكرًا من المنافسات، الأمر الذي فتح الباب أمام بقية الفرق للمنافسة بقوة على اللقب.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الفائز من مباراة بيراميدز وبتروجيت مع فريق إنبي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، بعد أن نجح الفريق البترولي في حجز مقعده في المربع الذهبي.

موعد مباراة بيراميدز وبتروجيت اليوم في كأس مصر

وتقام مباراة بيراميدز وبتروجيت في كأس مصر اليوم الثلاثاء 17 مارس في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لـ مباراة بيراميدز وبتروجيت اليوم في كأس مصر

ومن المقرر أن تذاع المباراة بين بيراميدز وبتروجيت عبر قناة أون سبورت1.

طاقم التحكيم

كشفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء طاقم حكام مباراة بتروجت وبيراميدز في ربع نهائي النسخة رقم 94 لكأس مصر والتي تنطلق في التاسعة والنصف مساء يوم غد (الثلاثاء) على ملعب بترو سبورت.

الطاقم يتكون من محمود ناصف حكماً للساحة ومعه سيد نافع وأيمن دعبس كمساعدين ’ محمد ممدوح حكماً رابعاً والدولي طارق مجدي وحسن محمود في غرفة الفيديو.