صندوق النقد الدولي يحذر من تعثر حصول أوكرانيا على مساعدات بقيمة 8.1 مليار دولار

أعرب صندوق النقد الدولي عن مخاوفه من احتمال عدم تمكن أوكرانيا من الحصول على مساعدات مالية بقيمة 8.1 مليار دولار، في ظل تأخر البرلمان الأوكراني في إقرار إجراءات تشريعية تتيح الإفراج عن التمويل.

وبحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن البرلمان الأوكراني أمامه مهلة حتى نهاية مارس الجاري لتمرير حزمة تعديلات قانونية تتضمن زيادة الضرائب على الشركات والأسر، وذلك ضمن برنامج قرض يمتد 4 سنوات وجرى اعتماده في فبراير الماضي.

وكان صندوق النقد قد صرف الشهر الماضي شريحة تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم استمرارية عمل الحكومة الأوكرانية، مع استمرار الحرب مع روسيا ودخولها عامها الخامس.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله، إنه من المقرر أن يلتقي فريق الصندوق، بقيادة رئيس البعثة جافين جراي، نواب البرلمان الأوكراني غدًا الأربعاء لبحث التطورات المتعلقة بالبرنامج المالي.