نيفين الكاتب : مصر تتحرك بثقل سياسي لاحتواء أزمات المنطقة

ثمنت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، التحركات الدبلوماسية النشطة التي تقودها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أنها تعكس إدراكًا عميقًا بحجم التحديات التي تمر بها المنطقة، وحرصًا واضحًا على تجنب الانزلاق إلى مزيد من التوترات.

وأكدت الكاتب، أن مصر تتبنى نهجًا مسؤولًا في التعامل مع الأزمات الإقليمية، يقوم على التهدئة والحوار وتغليب الحلول السياسية، مشيرة إلى أن القاهرة تتحرك على مختلف المسارات من أجل تقريب وجهات النظر واحتواء التصعيد بما يحفظ أمن واستقرار الشعوب.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن العلاقات المصرية مع دول الخليج تمثل نموذجًا للتكامل والتنسيق الاستراتيجي، لافتة إلى أن هذه العلاقات لم تعد تقتصر على البعد السياسي فقط، بل تمتد لتشمل مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي، بما يعزز من قوة الجبهة العربية في مواجهة التحديات.

وأضافت أن التحركات التي يقودها الرئيس السيسي تعكس ثقة دولية متزايدة في الدور المصري، خاصة في ظل قدرته على إدارة الملفات الشائكة بحكمة، والتواصل مع مختلف القوى الدولية والإقليمية بما يحقق التوازن المطلوب.

وشددت النائبة نيفين الكاتب، على أن دعم مصر لأشقائها في الخليج يأتي في إطار التزام ثابت بمبادئ التضامن العربي، مؤكدة أن وحدة الصف العربي تمثل صمام الأمان الحقيقي لمواجهة أي تهديدات تمس استقرار المنطقة.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الدولة المصرية ستواصل أداء دورها التاريخي في دعم قضايا الأمة العربية، والعمل على تحقيق السلام والاستقرار، بما يفتح المجال أمام فرص التنمية وتحسين مستوى معيشة الشعوب.