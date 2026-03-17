أحمد موسى : الرغي اللي على السوشيال ميديا لا يعبر أبدا عن العلاقات القوية بين مصر والدول العربية
زيادة المرتبات 2026 على الأبواب .. قرارات مرتقبة ترفع الحد الأدنى | والقومي للأجور يحسم جدل
فارس: تعيين 3 إلى 7 بدلاء لكل منصب عسكري لاستمرار إدارة إيران الدفاعية
أحمد موسى: مفيش دولة عربية طلبت من مصر التدخل عسكريا
أحمد موسى : وزير الخارجية يؤكد ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي
شيخ الأزهر يتلقى اتصالا هاتفيا من البابا تواضروس للتهنئة بعيد الفطر
تحذير من سيول ورياح عاتية.. الأرصاد تُعلن حالة عدم استقرار تضرب البلاد وتكشف مناطق الخطر
كأس مصر .. بيراميدز يتفوق على بتروجت بهدف زلاكة في الشوط الأول
تراجع الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 15.5% خلال يناير الماضي
وزارة الدفاع القطرية: التصدي لهجوم بـ 9 صواريخ باليستية وطائرات مسيرة
الأزهر: نطالب إيران بحسبانها دولة مسلمة بوقف الاعتداءات على جيرانها دون شرط
كل المسلم على المسلم حرام.. الأزهر: اعتداءات إيران على جيرانها خروج عن ما أوجبه الإسلام
نيفين الكاتب : مصر تتحرك بثقل سياسي لاحتواء أزمات المنطقة

ثمنت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، التحركات الدبلوماسية النشطة التي تقودها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أنها تعكس إدراكًا عميقًا بحجم التحديات التي تمر بها المنطقة، وحرصًا واضحًا على تجنب الانزلاق إلى مزيد من التوترات.

وأكدت الكاتب، أن مصر تتبنى نهجًا مسؤولًا في التعامل مع الأزمات الإقليمية، يقوم على التهدئة والحوار وتغليب الحلول السياسية، مشيرة إلى أن القاهرة تتحرك على مختلف المسارات من أجل تقريب وجهات النظر واحتواء التصعيد بما يحفظ أمن واستقرار الشعوب.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن العلاقات المصرية مع دول الخليج تمثل نموذجًا للتكامل والتنسيق الاستراتيجي، لافتة إلى أن هذه العلاقات لم تعد تقتصر على البعد السياسي فقط، بل تمتد لتشمل مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي، بما يعزز من قوة الجبهة العربية في مواجهة التحديات.

وأضافت أن التحركات التي يقودها الرئيس السيسي تعكس ثقة دولية متزايدة في الدور المصري، خاصة في ظل قدرته على إدارة الملفات الشائكة بحكمة، والتواصل مع مختلف القوى الدولية والإقليمية بما يحقق التوازن المطلوب.

وشددت النائبة نيفين الكاتب، على أن دعم مصر لأشقائها في الخليج يأتي في إطار التزام ثابت بمبادئ التضامن العربي، مؤكدة أن وحدة الصف العربي تمثل صمام الأمان الحقيقي لمواجهة أي تهديدات تمس استقرار المنطقة.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الدولة المصرية ستواصل أداء دورها التاريخي في دعم قضايا الأمة العربية، والعمل على تحقيق السلام والاستقرار، بما يفتح المجال أمام فرص التنمية وتحسين مستوى معيشة الشعوب.

الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة في الطقس بداية من الغد

العيد امتى دار الإفتاء تحدد اول ايام عيد الفطر

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: سيول تضرب سيناء والبحر الأحمر وعواصف ترابية تجتاح البلاد غدا

دونالد ترامب

ترامب : انسحاب الولايات المتحدة قريبا من العملية العسكرية في إيران

الطبيبة المزيفة والذهب الدليفري.. سيدة تخدع جواهرجي داخل مستشفى بالدقي| ماذا حدث؟

المتهمات

طالبتان تبحثان عن زيادة المشاهدات.. القبض على بطلتى فيديو إشارة المرور بالإسكندرية

علي لاريجاني

إيران تنفي مقتل علي لاريجاني وتتوعد بالرد على مزاعم اغتياله

ترشيحاتنا

سي إن إن: سفينة أمريكية تقل ألافاً من مشاة البحرية تتجه إلى الشرق الأوسط

سي إن إن: سفينة أمريكية تقل ألافاً من مشاة البحرية تتجه إلى الشرق الأوسط

عاجل.. حاملة الطائرات الأمريكية “فورد” تغادر البحر الأحمر بعد حريق هائل لإجراء إصلاحات عاجلة

حاملة الطائرات الأمريكية فورد تغادر البحر الأحمر بعد حريق هائل لإجراء إصلاحات عاجلة

بسبب سوء الأحوال الجوية.. السعودية تقصر صلاة عيد الفطر على الجوامع وتلغي المصليات المكشوفة

لسوء الأحوال الجوية .. السعودية تقصر صلاة عيد الفطر على الجوامع وتلغي الساحات

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل كوكيز العيد

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك

في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد