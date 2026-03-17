برلماني: دعم مصر لدول الخليج ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي العربي

أشاد النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، بمواقف الدولة المصرية الثابتة في دعم دول الخليج، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس التزامًا راسخًا بحماية الأمن القومي العربي وتعزيز استقرار المنطقة، في ظل ما تواجهه من تحديات متصاعدة.

وأكد ناصر، أن السياسة الخارجية المصرية تتحرك وفق رؤية استراتيجية متوازنة تجمع بين الحزم والمرونة، وتسعى إلى منع تفاقم الأزمات الإقليمية من خلال فتح قنوات اتصال فعالة مع مختلف الأطراف، بما يعزز فرص التهدئة ويحد من التصعيد.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التحركات المصرية تجاه دول الخليج تعكس عمق العلاقات الأخوية والتنسيق المستمر لمواجهة التحديات المشتركة، مشيرًا إلى أن القاهرة لا تنظر إلى أمن الخليج بمعزل عن أمنها القومي، بل تعتبره امتدادًا مباشرًا له، وهو ما يظهر بوضوح في مواقفها الثابتة والداعمة.

وأضاف ناصر، أن مصر تلعب دورًا محوريًا في دفع المسارات السياسية كبديل عن الحلول العسكرية، من خلال دعم المبادرات الدبلوماسية التي تهدف إلى وقف النزاعات وتحقيق تسويات عادلة، تحافظ على سيادة الدول وتلبي تطلعات شعوبها نحو الأمن والتنمية.

وشدد على أن التحرك المصري على الساحة الدولية يعكس ثقة المجتمع الدولي في دور القاهرة كوسيط نزيه وشريك مسؤول، قادر على إدارة الملفات المعقدة بحكمة واتزان، مؤكدًا أن هذا الدور يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود العربية وتوحيد الرؤى، لمواجهة التحديات غير التقليدية، مشيرًا إلى أن مصر ستظل في طليعة الدول الداعمة للاستقرار، والحريصة على حماية مقدرات الشعوب العربية وصون أمنها القومي.