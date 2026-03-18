قيادية بحماة الوطن: وعي الشعوب العربية يفشل مخططات بث الفرقة

أشادت المستشارة ماريان شحاتة، أمينة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بحزب حماة الوطن بأمانة الشيخ زايد، بالبيان الصادر عن وزارة الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، مؤكدة أنه جاء في توقيت بالغ الأهمية، يعكس حرص الدولة المصرية على ضبط المشهد الإعلامي والتصدي لمحاولات نشر الشائعات وبث الفرقة بين الشعوب العربية.

وأعلنت أمينة الاتصال السياسي بحماة الوطن، في بيان لها اليوم ، عن رفضها القاطع لما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى ونصوص مغلوطة من شأنها الإضرار بطبيعة العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط مصر بالدول العربية الشقيقة، مؤكدة أن هذه المحاولات لن تنال من قوة ومتانة تلك العلاقات.

جمع الشعوب من روابط أسرية ومصاهرة تعكس وحدة النسيج العربي

وأكدت شحاته ، علي متانه العلاقات المصرية ـ العربية، لافته الي أنها ليست مجرد علاقات تقليدية، بل هي روابط متجذرة تقوم على أسس راسخة من الأخوة الصادقة والتعاون الممتد، وتشمل مختلف المستويات الشعبية والرسمية والقيادية، فضلًا عما يجمع الشعوب من روابط أسرية ومصاهرة تعكس وحدة النسيج العربي وترسخ مفهوم وحدة المصير والمستقبل.

وأضافت أن العلاقات بين مصر والدول العربية الشقيقة تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، حيث لا تقتصر على أطر التعاون السياسي فقط، بل تمتد إلى شراكات تاريخية واستراتيجية تعزز المصالح المشتركة وتدعم استقرار المنطقة.

وأوضحت أن هذه العلاقات أثبتت قوتها وصلابتها على مدار عقود طويلة، خاصة في أوقات الأزمات، وهو ما يعكس وجود إرادة سياسية حقيقية لدى القيادات العربية للحفاظ على مسار التعاون والتنسيق المشترك.

وشددت على أن محاولات الوقيعة بين مصر وأشقائها العرب لن تحقق أهدافها، في ظل وعي الشعوب العربية بحجم التحديات التي تواجهها، ورفضها الانسياق وراء حملات ممنهجة تستهدف زعزعة الاستقرار وإثارة الفتن.

واختتمت شحاتة بيانها بالتأكيد على أن مصر ستظل حريصة على توطيد علاقاتها مع محيطها العربي، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بوحدة الصف العربي، وأهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات، وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للشعوب العربية.