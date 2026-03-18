قبل بيعها بالسوق السوداء.. القبض على شخصين بحوزتهما 8 آلاف لتر مواد بترولية
خالد الجندي: الفقراء سبب الرزق والبركة وحرمانهم يجلب الخسارة
مش قادرة تعملى الكحك والبسكويت.. طريقة سهلة وسريعة لعمل كرات الشيكولاتة
رامز جلال يوجه رسالة لنجمات الخليج بحلقة اليوم من رامز ليفل الوحش
السعودية: تعذر رؤية هلال شهر شوال والجمعة أول أيام عيد الفطر
خريطة تحركاتك في عيد الفطر.. المواعيد الكاملة لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف
بدعوة من أبو الغيط.. تحرك عربي عاجل لدعم لبنان صحيا
منها غلق المحال والعمل عن بُعد.. قرارات حكومية عاجلة بسبب الحرب
مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد.. سؤال اليوم الـ 28 من رمضان
أول تعليق من الإمارات على استهداف حقل بارس الإيراني
انتبه قبل الخروج.. رمال وأتربة تغطي القاهرة والمحافظات وانخفاض الرؤية للأدنى
مصر على سفرة واحدة.. مؤسسة أبو العينين تطعم 20 ألف صائم يوميا بأكبر مائدة إفطار بالجيزة
قيادية بحماة الوطن: وعي الشعوب العربية يفشل مخططات بث الفرقة

أشادت المستشارة ماريان شحاتة، أمينة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بحزب حماة الوطن بأمانة الشيخ زايد، بالبيان الصادر عن وزارة الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، مؤكدة أنه جاء في توقيت بالغ الأهمية، يعكس حرص الدولة المصرية على ضبط المشهد الإعلامي والتصدي لمحاولات نشر الشائعات وبث الفرقة بين الشعوب العربية.

وأعلنت أمينة الاتصال السياسي بحماة الوطن، في بيان لها اليوم ، عن رفضها القاطع لما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى ونصوص مغلوطة من شأنها الإضرار بطبيعة العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط مصر بالدول العربية الشقيقة، مؤكدة أن هذه المحاولات لن تنال من قوة ومتانة تلك العلاقات.

جمع الشعوب من روابط أسرية ومصاهرة تعكس وحدة النسيج العربي

وأكدت شحاته ، علي متانه العلاقات المصرية ـ  العربية، لافته الي أنها ليست مجرد علاقات تقليدية، بل هي روابط متجذرة تقوم على أسس راسخة من الأخوة الصادقة والتعاون الممتد، وتشمل مختلف المستويات الشعبية والرسمية والقيادية، فضلًا عما يجمع الشعوب من روابط أسرية ومصاهرة تعكس وحدة النسيج العربي وترسخ مفهوم وحدة المصير والمستقبل.

وأضافت أن العلاقات بين مصر والدول العربية الشقيقة تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، حيث لا تقتصر على أطر التعاون السياسي فقط، بل تمتد إلى شراكات تاريخية واستراتيجية تعزز المصالح المشتركة وتدعم استقرار المنطقة.

وأوضحت أن هذه العلاقات أثبتت قوتها وصلابتها على مدار عقود طويلة، خاصة في أوقات الأزمات، وهو ما يعكس وجود إرادة سياسية حقيقية لدى القيادات العربية للحفاظ على مسار التعاون والتنسيق المشترك.

وشددت على أن محاولات الوقيعة بين مصر وأشقائها العرب لن تحقق أهدافها، في ظل وعي الشعوب العربية بحجم التحديات التي تواجهها، ورفضها الانسياق وراء حملات ممنهجة تستهدف زعزعة الاستقرار وإثارة الفتن.

واختتمت شحاتة بيانها بالتأكيد على أن مصر ستظل حريصة على توطيد علاقاتها مع محيطها العربي، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بوحدة الصف العربي، وأهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات، وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للشعوب العربية.

صورة أرشيفية

جبل من ذهب تحت الأرض.. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

استطلاع هلال شهر شوال

الإفتاء تستطلع غدا هلال شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء

موعد تحسن الأحوال الجوية

أمطار متفاوتة الشدة وسيول.. موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعض وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

لقطة من الفيديو

بعد قليل.. الحكم على المتهم بضرب فرد أمن في كومبوند بالتجمع الخامس

خالد بيرمي

رد فعل غير من متوقع من خالد بيومي على قرار منح كأس أمم أفريقيا للمغرب

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة: إغلاق المحلات الساعة ٩ مساءً ويومى الخميس والجمعة الساعة ١٠ مساءً اعتبارا من يوم ٢٨ مارس

رام 1500 باك كانتري موديل 2026

رام 1500 باك كانتري 2026 تظهر لأول مرة

تشكيلة من الهواتف الرائدة من الجيل التالي من المتوقع أن تطلقها شركة هونر وهي هواتف Honor Magic 9 وMagic 9 Pro وMagic 9 RSR ,

بمواصفات استثنائية ..هونر تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

لكزس IS موديل 2026 الجديدة

شاهد| لكزس IS موديل 2026 الجديدة

بالصور

مع اقتراب العيد ..6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

قبل العيد بساعات.. طريقة عمل سلطة الرنجة بطعم خطير يفتح النفس ويخلي سفرتك مختلفة

فيديو

محمد فضل شاكر

كنت شبه شبح وحرارتي 40.. وعكة صحية تضرب محمد فضل شاكر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد