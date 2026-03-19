الكرة عاندته كتير.. شوبير يتغزل في محمد صلاح بعد الهدف 50 أوروبيا

علق الإعلامي أحمد شوبير علي تحقيق اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر الهدف رقم 50 مع دوري أبطال أوروبا.

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"‏فُرجت يابوصلاح الكورة عاندته كتير النهاردة وضيع ضربة جزاء لكن ربنا فرجها من اوسع الابواب صنع هدف جميل وسجل هدف من اهداف صلاح المشهوره ووصل ل 50  هدف في البطولات الأوروبية مبروك يابومكه ودايما خليها علي الله وانت تكسب". 

وهزم فريق ليفربول الإنجليزي، نظيره جلطة سراي التركي، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما الليلة، في إطار منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاءت رباعية ليفربول، عن طريق دومينيك سوبوسلاي وهوجو إيكتيكي (أسيست صلاح) وريان جرافنبرخ ومحمد صلاح في الدقائق 25، 51، 53، 62.

وشهدت الدقيقة 45+4، إهدار محمد صلاح لـ ركلة جزاء.

وحلَّ الدولي المصري محمد صلاح في خط الهجوم، حيث خاض الريدز، المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتي- ميلوس كيركيز- جيريمي فريمبونج.

خط الوسط: فلوريان فيرتز- دومينيك سوبوسلاي- أليكسيس ماك أليستر- ريان جرافنبرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح- هوجو إيكيتيكي.

يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز جلطة سراي بهدف نظيف على ليفربول، ليصبح مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-1 لصالح الريدز، ويتأهل الفريق لربع نهائي البطولة؛ لملاقاة باريس سان جيرمان

قبل العيد..طريقة عمل المخمريّة في المنزل للنساء

