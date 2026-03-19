سعر الدولار الآن.. هل وصل 53 جنيه؟

في ظل الاحداث العالمية الواقعة حالياً، يتابع الجميع بشكل يومي اسعار العملات التي تتحرك بشكل مستمر ، وخاصة سعر الدولار الذي قارب من ٥٣ جنيهاً ، ويشهد حاليا سعر الدولار اليوم استقرارا نسبيا امام الجنيه في البنوك و التعاملات المصرفية اليوم الخميس.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم، في البنك المركزي المصري 52.29 جنيه للشراء، و52.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 52.29 جنيه للشراء، و52.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 52.19 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي 52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم 52.33 جنيه للشراء، و52.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني 52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني (QNB)

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني 52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.