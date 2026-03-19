الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أم لـ 3 أطباء.. الأم المثالية بكفر الشيخ: أولادي كل حياتي| صور

الأم المثالية بكفر الشيخ
الأم المثالية بكفر الشيخ
محمود زيدان

سادت حالة من السعادة والفرحة الغامرة على أسرة هانم أحمد سعد، الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة كفر الشيخ، عقب إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن نتيجة المسابقة، مشيرة إلى أن أولادها كل حياتها، وأنها عكفت عن حسن تربيتهم حتى نالوا الشهادات والدرجات العلمية المرموقة.

وقالت هانم سعد، الأم المثالية الأولى بمحافظة كفر الشيخ، لـ «صدى البلد»، إن نجلها الدكتور محمد هو من تقدم لها في مسابقة الأم المثالية بالتضامن الاجتماعي ولم تكن تعلم أي شيء إلا بعد إعلان نتيجة المسابقة، مشيرة إلى أنها فخورة بأبنائها جميعاً بعد حققوا حلمها وأصبحوا أطباءً متميزين.

وأضافت أن زوجها الدكتور عبد الفتاح مجاهد كان أستاذًا مساعدًا بكلية الزراعة وتوفي عام 1997م، عن عمر يناهز 43 عامًا، وكان عمرها في هذا التوقيت 32 عامًا، وأنجبت منه 4 أطفال؛ أحمد 11 سنة وولد بظروف صحية ومات عام 2015م، متأثرًا بإصابته بفشل كلوي مزمن.

وأشارت إلى أنها عكفت على تربية أبنائها وغرست فيهم القيم والنبل والإنسانية حتى تخرجوا في الكليات المرموقة فتخرجت وسام في كلية الطب «قصر العيني»، وأصبحت طبيبة أطفال متميزة، وتخرج محمد في كلية الطب جامعة عين شمس، وكان من الأوائل وجرى تعيينه في كلية الطب، وأصبح حالياً نائب مدير مستشفى كفر الشيخ الجامعي، وهو مدرس بقسم الباطنة العامة بكلية الطب، وإيمان تخرجت هي الأخرى في كلية الطب الإسكندرية وتخصصت في الأشعة التشخيصية.

وأعرب الدكتور محمد عبد الفتاح عن سعادته وفخره بوالدته التي حصدت لقب الأم المثالية على مستوى محافظة كفر الشيخ، وأنها تستحق هذا بجدارة لأنها كانت الداعم الأساسي والرئيسي في حياته هو وجميع أشقائه  ووفرت لهم كل شيء وجميع سبل التفوق والنجاح حتى تخرجوا في كليات الطب، داعيًا الله عز وجل أن يحفظها ويبارك فيها وينعم عليها بموفور الصحة والعافية.

الأم المثالية مع أسرتها
كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ الأم المثالية بكفر الشيخ هانم سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد الفطر 2026

أهلا بالعيد الجمعة أم السبت.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

محمد صلاح

بعد هدف وأسيست.. لماذا طلب صلاح التبديل والذهاب إلى غرفة الملابس؟

الطماطم

مجنونه ياقوطة.. الطماطم تصل لأعلى سعر فمتى تنخفض بالأسواق؟

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026 لـ 11.5 مليون مواطن

الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

هلال عيد الفطر

هلال عيد الفطر 2026 يولد بعد قليل.. الجمعة أول أيام العيد فلكيًا في مصر

رؤية هلال عيد الفطر

ظروف جوية غير مستقرة.. طقس اليوم يقلل فرص رؤية هلال عيد الفطر

جانب من توقيع الاتفاقية

تيسير حركة الدبلوماسيين.. مصر والسعودية توافقان على الإعفاء المتبادل من التأشيرات

ترشيحاتنا

برج العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 19 مارس 2026: خلافات بسيطة

تنظيف الحقيبة الجلد

استعدادا للعيد .. إليك طريقة تنظيف الحقيبة الجلد

بسكويت البرتقال

طريقة عمل البسكويت بالبرتقال بمذاق شهي

الأم المثالية بالشرقية: زوجي توفي وترك لي 3 أبناء واشتغلت بمحل لتربيتهم

الام المثالية بالشرقية
الام المثالية بالشرقية
الام المثالية بالشرقية

قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

من البنجر.. طريقة عمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية
من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية
من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد