أم لـ 3 أطباء.. الأم المثالية بكفر الشيخ: أولادي كل حياتي| صور

سادت حالة من السعادة والفرحة الغامرة على أسرة هانم أحمد سعد، الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة كفر الشيخ، عقب إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن نتيجة المسابقة، مشيرة إلى أن أولادها كل حياتها، وأنها عكفت عن حسن تربيتهم حتى نالوا الشهادات والدرجات العلمية المرموقة.

وقالت هانم سعد، الأم المثالية الأولى بمحافظة كفر الشيخ، لـ «صدى البلد»، إن نجلها الدكتور محمد هو من تقدم لها في مسابقة الأم المثالية بالتضامن الاجتماعي ولم تكن تعلم أي شيء إلا بعد إعلان نتيجة المسابقة، مشيرة إلى أنها فخورة بأبنائها جميعاً بعد حققوا حلمها وأصبحوا أطباءً متميزين.

وأضافت أن زوجها الدكتور عبد الفتاح مجاهد كان أستاذًا مساعدًا بكلية الزراعة وتوفي عام 1997م، عن عمر يناهز 43 عامًا، وكان عمرها في هذا التوقيت 32 عامًا، وأنجبت منه 4 أطفال؛ أحمد 11 سنة وولد بظروف صحية ومات عام 2015م، متأثرًا بإصابته بفشل كلوي مزمن.

وأشارت إلى أنها عكفت على تربية أبنائها وغرست فيهم القيم والنبل والإنسانية حتى تخرجوا في الكليات المرموقة فتخرجت وسام في كلية الطب «قصر العيني»، وأصبحت طبيبة أطفال متميزة، وتخرج محمد في كلية الطب جامعة عين شمس، وكان من الأوائل وجرى تعيينه في كلية الطب، وأصبح حالياً نائب مدير مستشفى كفر الشيخ الجامعي، وهو مدرس بقسم الباطنة العامة بكلية الطب، وإيمان تخرجت هي الأخرى في كلية الطب الإسكندرية وتخصصت في الأشعة التشخيصية.

وأعرب الدكتور محمد عبد الفتاح عن سعادته وفخره بوالدته التي حصدت لقب الأم المثالية على مستوى محافظة كفر الشيخ، وأنها تستحق هذا بجدارة لأنها كانت الداعم الأساسي والرئيسي في حياته هو وجميع أشقائه ووفرت لهم كل شيء وجميع سبل التفوق والنجاح حتى تخرجوا في كليات الطب، داعيًا الله عز وجل أن يحفظها ويبارك فيها وينعم عليها بموفور الصحة والعافية.